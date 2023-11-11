В Британии обеспокоены неожиданной внутренней угрозой

Предназначенная для противостоянии России в море британская подводная лодка типа «Астьют» «Одейшес» (англ. audacious, дерзкий - ред.) уже год ржавеет в ожидании ремонта рядом с остатками кораблей, предназначенными на металлолом. Причина в том, что в стране нет свободных сухих доков.