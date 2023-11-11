В Британии обеспокоены неожиданной внутренней угрозой

Фото: istockphoto/Alexyz3d
Предназначенная для противостоянии России в море британская подводная лодка типа «Астьют» «Одейшес» (англ. audacious, дерзкий - ред.) уже год ржавеет в ожидании ремонта рядом с остатками кораблей, предназначенными на металлолом. Причина в том, что в стране нет свободных сухих доков.
Обозреватели отмечают, что раз атомная субмарина год простояла практически под открытым небом в ожидании ремонта, то может простоять там же и еще столько же. В британском военно-морском ведомстве признали, что «Одейшес» еще очень нескоро сможет выйти в море.
Читайте также:
Британия хочет играть ключевую роль в команде против России
Компания из Нидерландов представила первую в мире скоростную частную субмарину
Генерал-майор Липовой: США не знают мест дежурства российских подводных лодок
Александр Бойцов