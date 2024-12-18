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Германия должна начать переговоры с РФ о возобновлении поставок газа в ФРГ по непострадавшей в результате диверсии ветке газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Клаус Эрнст в соцсети Х.
Депутат подчеркнул, что доступная энергия должна быть возвращена в Германию. По его словам, немецким властям больше не надо подстраиваться под Вашингтон, который ответственен за кризис в Германии.
Согласно информации агентства Bloomberg, экономика ФРГ опустилась ниже допандемийных показателей и уже приближается к точке невозврата.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц возложил на Россию ответственность за прекращение поставок трубопроводного газа в Европу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Согласно информации агентства Bloomberg, экономика ФРГ опустилась ниже допандемийных показателей и уже приближается к точке невозврата.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц возложил на Россию ответственность за прекращение поставок трубопроводного газа в Европу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова