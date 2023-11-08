В Чехии признали невозможность победы Украины в конфликте

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У Украины нет шансов одержать победу над Россией. Так считает депутат чешского парламента Радован Вих, передает издание Parlamentní listy.
«Украина попала как кур в ощип, и приближается переломный момент. Она никогда не сможет победить своего соседа — ядерную державу. Правда, об этом я говорю с самого начала», — сказал депутат.
Он также считает, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный понимает, что боеспособность его армии практически иссякла. Вих отметил, что у Киева уже на исходе людские и финансовые ресурсы, а страны Запада уже теряют желание бесконечно помогать Украине. Таким образом, чешский депутат уверен, что все эти факторы играют на руку России.
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