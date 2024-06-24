В ЕС нашли лазейку для обхода вето Венгрии на закупку оружия для Киева

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В Брюсселе нашли лазейку, как обойти вето Венгрии на закупку ЕС оружия для Киева за счет прибыли от замороженных российских активов. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.
Согласно информации источника, юридическое решение, которое нашел Европейский союз, возможно, сможет обеспечить выделение Киеву кредита в размере 50 миллиардов долларов от стран «Большой семерки». Уточняется, что Венгрия по-прежнему сможет пытаться блокировать санкции Евросоюза, в соответствии с которыми российские активы заморожены, однако данные санкции должны продлеваться единогласно странами-членами ЕС каждые полгода.
Жозеп Боррель ранее заявил, что ЕС предложил Венгрии соглашение, схожее с тем, которое достигли с Североатлантическим альянсом: Венгрии предложили в индивидуальном порядке не участвовать в инициативах блока по поддержке киевского режима в обмен на неналожение вето на исходящие инициативы. Примечательно, что Будапешт от этого отказался.
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Екатерина Коршунова