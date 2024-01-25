Фото: сайт Кремля
Немецкий журналист Юлиан Репке написал в социальной сети X, что правительство канцлера Германии Олафа Шольца может повторно допустить ошибку в вопросе вооружения Украины, если не учтет опыт предыдущих лет.
По словам Репке, в 2022 году Греции передали боевую машину пехоты Marder, чтобы в обмен «неполноценные» BMP-1 отправили на Украину. После чего Европейский союз осознал свою ошибку и следующую партию Marder отправили напрямую для помощи ВСУ.
Журналист указал, что в текущем году Германия намерена подарить Великобритании ракеты Taurus, чтобы «относительно худшие Storm Shadow послали украинцам». Репке заключил, что времени до следующего года на исправление этих ошибок катастрофически нет.
Ранее немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком написал в соцсети X, что России, несмотря на санкции, удалось обогнать Германию по объему экономики, по этой причине немцам необходимо требовать ухода канцлера Олафа Шольца со своего поста.
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Журналист указал, что в текущем году Германия намерена подарить Великобритании ракеты Taurus, чтобы «относительно худшие Storm Shadow послали украинцам». Репке заключил, что времени до следующего года на исправление этих ошибок катастрофически нет.
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Екатерина Коршунова