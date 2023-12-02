В Еврокомиссии признали, что политикам сложно убедить граждан помогать Украине

Фото: iStock/artJazz
Европейским лидерам становится всё сложнее убедить население своих стран в необходимости оказания помощи Украине. Об этом сообщила замглавы Европейской комиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова в беседе с французской газетой Monde.
Однако, по словам Юровой, такие дебаты о будущем Украины необходимы только для того, чтобы убедить граждан в необходимости финансовой и военной поддержки Украины, поскольку иными способами это сделать крайне сложно.
Читайте также:
СМИ: лидерам ЕС будет сложно договориться о 50 миллиардах евро для Украины
Economist: Орбан и Вилдерс не допустят вступления Украины в ЕС
Глава ЕК призвала продолжать поддержку Украины, несмотря на ее неудачи
Анастасия Чинкова