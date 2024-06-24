В Евросоюзе заявили, что могут «закрыть двери» для Грузии

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии на заседание Совета ЕС заявил, что Евросоюз «закроет дверь» в объединение для Грузии, если правительство этой страны продолжит свою политику. Об этом пишет ТАСС.
По словам Борреля, в скором времени может быть ограничена финансовая поддержка из Европейского фонда мира и политические контакты на высоком уровне. Глава дипломатии Европейского союза добавил, что данные меры «не должны затронуть мирное население».
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что страна планирует стать членом Евросоюза к 2030 году. Политик также неоднократно отмечал, что Грузия за последние несколько лет значительно улучшила экономические показатели, что станет ключевым фактором при рассмотрении вопроса о вступлении в Европейского союза.
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Екатерина Коршунова