В ФРГ испугались российских пранкеров Вована и Лексуса

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Немецкая контрразведка предупредила своих политиков о возможных звонках от российских пранкеров «Вована и Лексуса». Об этом пишет Bild.
По информации издания, немецкая контрразведка разослала инструкцию во все регионы Германии. Спецслужбы предупредили политиков, чтобы те проверяли личность звонящего и обращали внимание на изменённые адреса электронной почты. В случае возникновения каких-либо сомнений, им необходимо прекратить разговор.
Спецслужбы указывают на 37-летнего Владимира Кузнецова и 36-летнего Алексея Столярова, известных уже во всем мире как «Вован и Лексус».
Ранее русские пранкеры Вован и Лексус позвонили главе Федеральной резервной системы США Джерому Пауэллу от имени Владимира Зеленского и вывели его на откровенный разговор о России.
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Спецслужбы указывают на 37-летнего Владимира Кузнецова и 36-летнего Алексея Столярова, известных уже во всем мире как «Вован и Лексус».
«Разыгрывание фальшивых личностей специально используется для распространения ложной информации и публичного выставления напоказ западных политиков. Это часть стратегии российских спецслужб», — передает издание слова одного из офицеров контрразведки ФРГ.
Ранее русские пранкеры Вован и Лексус позвонили главе Федеральной резервной системы США Джерому Пауэллу от имени Владимира Зеленского и вывели его на откровенный разговор о России.
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Элина Позднякова