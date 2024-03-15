В Германии призвали пересмотреть газовую политику в отношении России

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Члены правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» пытаются узнать у правительства ФРГ, планируется ли пересмотр газовой политики в отношении РФ из-за того, что действия Вашингтона в сфере энергетики ставят под сомнение его надежность в отношении будущих поставок. Об этом сообщается в тексте парламентского запроса.
Напомним, американский лидер Джо Байден ранее заявил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж из-за ситуации с изменением климата. Данное высказывание подверглось серьезной критике со стороны республиканцев.
По словам спикера палаты представителей США Майка Джонсона, решение президента США «усиливает Россию» и вынуждает европейские страны полагаться на ее экспорт. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Штаты дискредитируют себя в качестве поставщика, приостанавливая одобрение новых контрактов по СПГ за границу.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц возложил на Россию ответственность за прекращение поставок трубопроводного газа в Европу и, как следствие, повышение цен на энергоносители.
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По словам спикера палаты представителей США Майка Джонсона, решение президента США «усиливает Россию» и вынуждает европейские страны полагаться на ее экспорт. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Штаты дискредитируют себя в качестве поставщика, приостанавливая одобрение новых контрактов по СПГ за границу.
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Екатерина Коршунова