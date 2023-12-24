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Шеф-корреспондент журнала Focus Ульрих Райц заявил, что в интересах Германии вернуть украинцев призывного возраста на Украину. Об этом Райц сообщил на YouTube.
Он также подчеркнул, что данные факты являются сигналами для немецких властей, чтобы переосмыслить отношение к беженцам из Украины и отправить мужчин-беженцев призывного возраста обратно в их страну.
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Екатерина Коршунова