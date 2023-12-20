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Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что неготовность президента Украины Владимира Зеленского к переговорам по урегулированию украинского конфликта ожидаема, так как он полностью зависит от «воли западных хозяев». Об этом сообщает РИА Новости.
По словам парламентария, украинский лидер еще раз публично признался «в своей полной несамостоятельности». Белик отметил, что речь регулярно идет об американских или европейских форматах, однако еще ни разу не упоминались интересы Украины.
Депутат Госдумы подчеркнул, что на текущий момент Зеленский — это правитель без собственной территории.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал вопрос переговоров с РФ неактуальным. Он отметил, что в настоящее время идёт работа над единой позицией Украины и 50 стран по «формуле мира».
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Екатерина Коршунова