Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что неготовность президента Украины Владимира Зеленского к переговорам по урегулированию украинского конфликта ожидаема, так как он полностью зависит от «воли западных хозяев». Об этом сообщает РИА Новости.