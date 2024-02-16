В Госдуме заявили об угрозе Польше со стороны Украины

Фото: РИА Новости/Нина Хотина
Варшава давно мечтает расширить расшириться за счет территорий Украины, сказал Шеремет. Поэтому он призвал Киев перебросить свои войска к польской границе «пока не поздно». По словам депутата, Польша уже давно планирует оккупировать западную часть Украины.
"Они чувствуют скорую гибель ослабленной Украины и ждут лишь удобного момента для реализации провокации с переходом в полномасштабную интервенцию, для реализации своих далеко идущих геополитических планов", – подчеркнул парламентарий.
Депутат добавил, что кризис в двусторонних отношениях из-за поставок зерна – это лишь первый шаг к будущей эскалации. Депутат заключил: "Противостояние с каждым днем будет набирать свои обороты, шириться и разрастаться".
Депутат добавил, что кризис в двусторонних отношениях из-за поставок зерна – это лишь первый шаг к будущей эскалации. Депутат заключил: "Противостояние с каждым днем будет набирать свои обороты, шириться и разрастаться".
Александр Климов