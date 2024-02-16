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В Госдуме заявили об угрозе Польше со стороны Украины

Михаил Шеремет посоветовал Украине перебросить войска к границе с Польшой
16 февраля 2024, 02:29
Фото: РИА Новости/Нина Хотина

Фото: РИА Новости/Нина Хотина

Варшава давно мечтает расширить расшириться за счет территорий Украины, сказал Шеремет. Поэтому он призвал Киев перебросить свои войска к польской границе «пока не поздно». По словам депутата, Польша уже давно планирует оккупировать западную часть Украины.
"Они чувствуют скорую гибель ослабленной Украины и ждут лишь удобного момента для реализации провокации с переходом в полномасштабную интервенцию, для реализации своих далеко идущих геополитических планов", – подчеркнул парламентарий.

Депутат добавил, что кризис в двусторонних отношениях из-за поставок зерна – это лишь первый шаг к будущей эскалации. Депутат заключил: "Противостояние с каждым днем будет набирать свои обороты, шириться и разрастаться".
#политика
#госдума
#польша
#украина
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Палата представителей США не решила вопрос с помощью Украине, уйдя на каникулы
Палата представителей США уходит на каникулы, не решив вопрос помощи Украине
16 февраля 2024, 02:17

Фото: РИА Новости/Дмитрий Паршин

Палата представителей Конгресса США будет находиться на каникулах до 28 февраля. Это связано, в частности, с тем, что не удалось проголосовать по законопроектам о помощи Украине, Израилю и Тайваню.
Как отметил спикер палаты Майк Джонсон, у членов палаты представителей в настоящее время есть другие приоритеты, например, завершение работы над бюджетом США.

Ранее, Сенат США принял законопроект, о дополнительном бюджете объемом 95 миллиардов долларов в сфере национальной безопасности. Авторы документа исключили из него спорные положения о финансировании безопасности границ и миграционной реформе для борьбы с кризисом мигрантов в США.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что палата не будет принимать законопроект о помощи Киеву.
#украина
#политика
#помощь
#финансирование
#сша
#всу
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Греция связала деятельность ЛГБТ* с борьбой против России
Димитрис Киридис заявил, что легализация ЛГБТ* важна для борьбы с Россией
16 февраля 2024, 01:50

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Керидис заявил в интервью программе Skai, что в то время как Запад терпимо относится к подобным тенденциям, Россия борется с ними. В частности, он упомянул о роли Русской православной церкви в защите семейных ценностей.
«Даже это имеет свое значение в геостратегическом соревновании между Западом, который одобряет права ЛГБТ* и является открытым, свободным обществом, и Россией, которая с фанатизмом борется по этим вопросам через такие свои системы, как, например, Московский патриархат», – высказался политик.

Как сообщает ТАСС, обсуждение состоялась в связи с законопроектом о браках однополых пар и об усыновлении ими детей. Несмотря на то, что Священный Синод Греческой Православной Церкви единогласно выступает против законопроекта, ожидается, что он будет принят основным законодательным органом страны в ближайшее время.

В РПЦ отметили, что запрет ЛГБТ-движения в России и признание его экстремистской организацией – не что иное, как нравственная самозащита общества.

*Признана экстремистской на территории России
#политика
#греция
#россия
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В Эстонии назвали риск для объявленной в розыск премьера
Генпрокурор Эстонии: есть риск, что какая-то страна может выдать Каллас России
16 февраля 2024, 01:40

Фото: valitsus.ee

Любая страна, у которой есть договор с Россией об экстрадиции может выдать премьер-министра Эстонии Каю Каллас, объявленную в розыск МВД России. Об этом заявил генеральный прокурор Эстонии Андрес Пармас в интервью порталу Delfi.
«Если какая-то страна решит отказаться от своих обязательств и сослаться, например, на заключенный с Россией договор об экстрадиции, то мы сможем лишь развести руками и апеллировать к закону», — отметил Пармас.
Он пояснил, что международное дипломатическое право должно гарантировать защиту Калласа, однако сторона Эстонии не может требовать или ожидать от третьих стран соблюдения этого права. Генеральный прокурор отметил, что риск возрастает, когда Каллас перестанет занимать должность премьера и будет путешествовать как частное лицо.

Ранее МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина из-за объявления в розыск эстонских политиков, выразив ему возмущение. Кроме того, МИД потребовал от Салимуллина письменного объяснения этой информации.

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#мид
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#право
#рф
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Вашингтон контактирует с Москвой по информации об угрозе нацбезопасности
Белый дом: Вашингтон взаимодействуют с Москвой на тему угрозы нацбезопасности
16 февраля 2024, 01:36

Фото: РИА Новости

Соединенные Штаты обсуждают с Российской Федерацией новые «угрозы национальной безопасности» для США, предположительно связанные с размещением Россией противоспутникового оружия в космосе. Заявление на эту тему сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
«Мы находимся в процессе консультирования с нашими союзниками и партнерами. Мы находимся в процессе взаимодействия с Россией по этому поводу»,— сказал Кибри.

Он подчеркнул, что американский лидер Джо Байден получил необходимую информацию и уже поручил провести предварительные консультации с лидерами Конгресса, находится в прямом контакте с Москвой, а также с партнерами, союзниками и другими странами.
#политика
#сша
#россия
#безопасность
#лидер
#байден
#джо байден
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Россия созывает 20 февраля заседание Совбеза ООН
Россия заявила о созыве заседания Совбеза ООН по борьбе с терроризмом 20 февраля
16 февраля 2024, 01:09

Фото: РИА Новости/Эдуард Песов

Заместитель постоянного представителя России при Совете Безопасности ООН Мария Заболоцкая заявила, что Россия организует в СБ ООН заседание по «формуле Аррии» по вопросу односторонних санкций в рамках борьбы с терроризмом, сообщает ТАСС.
Заседание запланировано на 20 февраля. Заболоцкая подчеркнула, что «целый ряд развивающихся стран сталкиваются с этой серьезной проблемой на ежедневной основе».


Согласно справочнику ООН, «формула Аррии» является неофициальной и конфиденциальной встречей членов Совета Безопасности. Представители государств могут приглашать выступающих и проводить «откровенный обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок».
#политика
#оон
#заседание
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Путин назначил нового замглавы Федеральной службы судебных приставов
Президент РФ Путин назначил Алексея Рагозина новым замглавы ФССП
16 февраля 2024, 00:31

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назначил Алексея Рагозина новым заместителем главы Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовых актов.

«Назначить Рагозина Алексея Николаевича заместителем директора Федеральной службы судебных приставов — заместителем главного судебного пристава Российской Федерации», — говорится в документе.

Также Рагозину присвоено звание генерал-майора внутренней службы.

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#владимир путин
#нато
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«Правильная позиция»: В Крыму поддержали слова премьера Фицо о полуострове
Цеков: Фицо занял правильную позицию по Крыму и Донбассу
15 февраля 2024, 22:04

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил правильную позицию по Крыму и Донбассу, с таким заявлением выступил сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков в интервью для «РИА Новости».
Ранее Фицо заявил, что весьма наивно было бы полагать, что Россия отдаст освобождённые в ходе спецоперации территории и Крымский полуостров. Премьер-министр подчеркнул, что считает необходимым отправлять на Украину только гуманитарную помощь, но никак не военную.

«Фицо занял правильную позицию по Крыму и Донбассу, а те, кто утверждают обратное, демонстрируют свою ущербность», — прокомментировал заявление словацкого премьера Цеков.

Он также отметил, что те страны, которые снабжают Украину оружием, в конце концов окажутся в лагере проигравших и ещё заплатят за свои преступления.

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#словакия
#украина
#крым
#сво
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В УВКПЧ заявили, что не считают удар по Белгороду военным преступлением
15 февраля 2024, 21:46

Фото: iStock/dk_photos

В УВКПЧ заявили, что осведомлены об ударе ВСУ по Белгороду, но не считают его военным преступлением, об этом заявила официальный представитель Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в интервью Марта Уртадо для «РИА Новости».
«Управление по правам человека ознакомилось с сообщениями СМИ и заявлениями российских властей относительно жертв среди гражданского населения (в Белгороде). Однако на данный момент мы не в состоянии определить, было ли это военным преступлением», — прокомментировала позицию организации Уртадо.

При этом, ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжарик призвал Украину прекратить атаки по гражданским объектам и напомнили, что они запрещены международным гуманитарным правом.

Напомним, в результате ракетного удара Вооружённых сил Украины по Белгороду погибли 7 человек, включая двеочку, которой исполнился один год. Ещё 18 человек находятся в больнице с травмами разной степени тяжести.

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#всу
#белгород
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На Украине официально легализовали медицинский каннабис
15 февраля 2024, 21:01

Фото: iStock/Dolores Preciado

На Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса, соответствующая информация опубликована на сайте Верховной рады Украины.
«Закон о регулировании обращения растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности возвращен с подписью Владимира Зеленского», — говорится в тексте документа.

Украинский лидер Владимир Зеленский заговорил о легализации каннабиса ещё в 2020 году, когда являлся кандидатом в президенты.

В конце 2023 года в Верховной раде Украины подготовили законопроект о легализации медицинской марихуаны. Сперва парламентарии хотели заблокировать этот документ, однако, позже отказались от блокировки.

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#украина
#законопроект
#наркотики
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