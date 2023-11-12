В итальянском городе Ладисполи пытаются поймать льва, сбежавшего из цирка

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В субботу вечером крупный лев сбежал из цирка, расположенного на улице Медитерранео в итальянском городе Ладисполи под Римом, сообщил мэр Алессандро Грандо в соцсетях.
В социальных сетях появились видео, на которых запечатлено, как лев гуляет по улицам Ладисполи. Реакция жителей на произошедшее была разнообразной: у кого-то вызвала панику, в то время как другие выразили радость по поводу побега животного из цирка.
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Артем Кузьмин