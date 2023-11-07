В Израиле пристыдили генсека ООН за слова о «кладбище детей» в секторе Газа

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Глава Министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн осудил слова Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о превращении сектора Газа в «кладбище детей».
«Как тебе не стыдно, Антониу Гутерриш! Больше 30 несовершеннолетних, среди которых 9-месячный младенец, а также малыши и дети (...) удерживаются против воли в секторе Газа», — возмутился Коэн в своем аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).Он отметил, что в ситуации в Газе виновником является ХАМАС, а не военные Израиля, которые пытаются уничтожить «эту террористическую организацию».
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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