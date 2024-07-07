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В Китае удивились ответу Путина на предложение Японии по Курилам

Sohu: отказ России от предложений Японии по Курилам связан с нацбезопасностью
07 июля 2024, 09:32
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Китайское издание Sohu опубликовало статью, выражающую удивление по поводу реакции президента РФ Владимира Путина на предложение Японии по Курильским островам.


Уточняется, что Япония предлагала России крупные инвестиции в обмен на теоретическую возможность получить доступ к Курильским островам, однако Путин ответил отказом. Согласно информации источника, на первый взгляд Токио предложило Москве заманчивую сделку. При этом она должна была способствовать нормализации отношений двух государств.

Однако если бы Россия согласилась на предложение Японии, то она могла бы поставить под угрозу свою национальную безопасность. Издание отметило, что события сегодняшнего дня показали дальновидность главы российского государства в вопросе Курил.

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#безопасность
#япония
#путин
«Повесил Конституцию в туалете»: экс-нардеп Рады обвинил Зеленского в намерении уволить Шмыгаля
Экс-нардеп Мосийчук считает, что Зеленский может уволить премьера Шмыгаля
07 июля 2024, 09:26

Украинский лидер Владимир Зеленский может снять с должности премьер-министра страны Дениса Шмыгаля несмотря на то, что Конституция Украины запрещает это делать во время действующего в стране военного положения. Таким предположением поделился бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* на своей странице в социальной сети.
Мосийчук* уверен, что президент Украины пренебрежет основным законом государства и уволит премьера, что фактически будет означать отставку кабинета министров.

«Президент Зеленский еще до того, как перешёл в разряд граждан, повесил Конституцию на гвоздь у себя в туалете. Он узурпировал власть, не проводит выборы», – обратил внимание бывший нардеп.

Прежде премьер-министра Украины Денис Шмыгаль заявил, что ущерб в энергетике Украины не получается устранить. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


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#власть
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Стало известно о «столкновении кланов» в Демократической партии США
FT: в Демократической партии США столкнулись «кланы» Байдена, Обамы и Клинтон
07 июля 2024, 09:02

Фото: iStock/rarrarorro

Между ведущими семьями Демократической партии США сложились сложные отношения, что может негативно повлиять на партию. Об этом сообщает издание Financial Times.
Отмечается, что речь идет о сторонниках действующего американского лидера Джо Байдена, экс-главы государства Барака Обамы и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. В материале издания сообщается о напряженных отношениях между семьей Байдена и Клинтонами.

Согласно информации источника, Байден был недоволен тем, что Обама поддержал Клинтон, а не его в выдвижении на пост президента. При этом Обама и Клинтоны находятся в конфликте с 2008 года.

Уточняется, что многие демократы надеются, что Обама «оттеснит Байдена в сторону», однако близкие к президенту и его команде источники дают противоположный прогноз.

Напомним, в Атланте прошли первые в истории Соединенных Штатов Америки теледебаты между действующим и бывшим президентами. Выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года.

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#сша
#пост
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#байден
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В Крыму обвинили НАТО в захвате исторических территорий России
Мурадов назвал политику НАТО по Украине захватом исторических территорий России
07 июля 2024, 08:43

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Политика НАТО в отношении Украины является захватом территорий, входивших ранее в историческую Россию. Об этом сообщил постоянный представитель Республики Крым при президенте России — вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, передает РИА Новости.
Мурадов отметил, что западные страны не заинтересованы в разрешении украинского противостояния, так как рассматривают территорию Украины как зону собственного геополитического и военного освоения, что необходимо для попытки нанесения РФ стратегического поражения.

По словам постпреда, только победа над киевским режимом и достижение целей спецоперации станут условиями для начала предметного разговора с Вашингтоном и Североатлантическим Альянсом.

Ранее сообщалось, что жители Вашингтона вышли на акции протеста против НАТО накануне саммита Альянса, который пройдет в американской столице с 9 по 11 июля. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Американцы вышли на протесты против НАТО
07 июля 2024, 06:40

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Жители Вашингтона вышли на акции протеста против НАТО накануне саммита Альянса, который пройдет в американской столице с 9 по 11 июля, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, протестующие собрались в большом зале пресвитерианской церкви в центре города. Они призвали сопротивляться НАТО и «остановить империализм США». Кроме того, они требуют вывода американских войск из Африки, Азии и Латинской Америки.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал поддержку Украины одной из главных тем предстоящего саммита НАТО.

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#военные
#польша
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Сын Сырского в Z-футболке и брат Подоляка из России: кто не поддержал Украину
07 июля 2024, 05:17

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Брат советника главы Офиса президента (ОП) Украины Михаила Подоляка Владимир скончался в России. ​Украинский чиновник заявил, что они с родственником заняли разные стороны украинского конфликта. Кто еще из близких высокопоставленных украинских деятелей не разделяет позицию Украины и как Киев борется с российскими родственниками – в материале «Радио 1».

Брат Владимира Поляка умер в России, родственники занимали разные стороны


Издание «Страна» опубликовало фотографии с могилы, на которых изображен портрет мужчины в военной форме и полковничьих погонах. Судя по снимкам, 59-летний Подоляк скончался 19 мая. По информации издания, он был военным пенсионером и, возможно, ранее служил в военной разведке.

Ранее, в феврале, советник Зеленского подтвердил, что у него есть родственники в России, но заявил, что они не общаются.

«Люди в Советском Союзе выбрали жить в другой стране, и если я не общаюсь с людьми, то есть я должен за них нести ответственность?» – заявил советник председателя Офиса президента (ОП).

Подоляк также отметил, что он и его брат приняли разные стороны в конфликте на Украине. Однако чиновник подчеркнул, что его родственники «никогда не относились к КГБ и ФСБ».

«Страна»: В России умер брат советника Зеленского Михаила Подоляка
«Страна»: В России умер брат советника Зеленского Михаила Подоляка

Приемный сын главнокомандующего ВСУ надевал Z-футболку


Пасынок главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Иван заявил о своей поддержке специальной военной операции (СВО) и желании получить российское гражданство. Он записал видео в футболке с символом спецоперации Z, выразил надежду увидеть «смерть бандеровцев» и заявил, что «предатели есть везде, нужно их лучше фильтровать».

Мать Сырского Людмила, проживающая в России, также поддержала спецоперацию. Она также призвала молодежь защищать интересы страны.

«Езжайте и защищайте Россию», – сказала родственница главкома ВСУ.

Также сообщалось, что она была расстроена назначением пост главкома ВСУ своего сына.

В то же время выяснилось, что сам Сырский признавался своей семье в ненависти к украинцам. Сосед родственников главнокомандующего ВСУ рассказал, что в последний раз, когда Сырский приезжал в Россию, то выпалил, что работает в одном штабе с украинцами и его команда их всех ненавидит за хитрость и пронырливость.

«Ненавижу украинцев»: В сеть попал разговор Сырского с семьёй
«Ненавижу украинцев»: В сеть попал разговор Сырского с семьёй

На Украине организовали чистку чиновников с российскими родственниками


В 2018 году президент Украины Петр Порошенко поручил всем государственным служащим проверить родственников, имеющих российское гражданство. По его словам, многие сотрудники, у которых есть родственники в Крыму, работают в органах госвласти. Глава государства потребовал уделить особое внимание правоохранительным и следственным органам. Проверку должны были организовать сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). В результате расследования таких граждан подвергли увольнению.

«Как только проверка будет завершена и у меня будут основания [для увольнения госслужащих], за мной дело не станет», – подчеркнул он.

В то же время контрразведка СБУ обнаружила, что гражданская жена и дочь замглавы Службы внешней разведки Украины Сергея Семечко имеют российской гражданство. Тогда этот факт стал поводом для возбуждения уголовного дела по статье о государственной измене.

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#александр сырский
#сбу
#россия
#михаил подоляк
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В США раскрыли готовую на переговоры с Россией замену Зеленскому
Макгрегор: Сырский может заменить Зелинского и пойти на переговоры с Путиным
07 июля 2024, 04:23

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский может заменить президента страны Владимира Зеленского, чтобы решить вопрос урегулирования конфликта, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judgung Freedom.
Он считает, что главнокомандующий может согласиться начать переговоры с Россией.

«Возможно, Сырский станет тем человеком, который возьмет инициативу в свои руки и скажет: "Мы сделали все, что могли, больше ничего сделать не сможем"», – отметил эксперт, добавив, что Сырский обладает достаточным авторитетом и политическим весом для подобного действия.

Ранее Зеленский заявлял, что мирные переговоры с Россией возможны только при участии посредников и согласовании предложения с Киевом.

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#александр сырский
#владимир путин
#владимир зеленский
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#украина
#переговоры
#россия
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В Германии заявили о раздражении Запада из-за встречи Орбана и Путина
07 июля 2024, 04:02

Фото: iStock/arsenisspyros

Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным опровергла тезис западных политиков о невозможности переговоров с Российской Федерацией, заявил главный корреспондент журнала Focus Ульрих Райц на YouTube.
По его словам, Европейский союз (ЕС) раздражен, та как «с большим трудом согласовал единую стратегию, которая гласит: альтернативы военной поддержке Украины нет». Райт считает, что западные политики, признали это под руководством Соединенных Штатов, являющихся главной силой Североатлантического альянса.

Однако, Орбан «вопреки командованию» отправился в Россию и провел встречу с Путиным, в то время как представители ЕС категорически отрицают возможность переговоров с президентом страны, подчеркнул журналист.

«Впервые сейчас опровергается то, что утверждали европейцы – естественно и очевидно, что с Путиным можно разговаривать», – заключил он.

Ранее Орбан заявил, что конфликт на Украине может привести к расколу мира на блоки. Он подчеркнул, что Будапешт стремится поддерживать открытые, мирные и динамические экономические отношения со всеми государствами.

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#сша
#переговоры
#россия
#владимир путин
#виктор орбан
#венгрия
#премьер-министр
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07 июля 2024, 03:47
Стала известна причина отмены встречи Сийярто и Бербок
Пушков: Бербок желала обсудить с Сийярто «неуместность» встречи Орбана и Путина
07 июля 2024, 02:59

Фото: iStock/MarinaLitvinova

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок планировала обсудить с главой МИД Венгрии Петером Сийярто поездку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, заявил своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
Он сказал, что глава МИД Германии собиралась объяснить Сийярто «неуместность» такого визита. Затем, по словам Пушкова, венгерская сторона отменила встречу, не объяснив причину.

«Лаконично и ясно», – заключил он.

Ранее стало известно, что Венгрия отложила встречу между Бербоком и Сийярто на 8 июля. По данным информационного агентства Reuters, министерство иностранных дел Германии было удивлено таким решением.

Венгерское ведомство прокомментировало ситуацию и объявило, что встреча не была отменена, а была отложена по техническим причинам.

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#германия
#виктор орбан
#москва
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