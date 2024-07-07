В Китае удивились ответу Путина на предложение Японии по Курилам

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Китайское издание Sohu опубликовало статью, выражающую удивление по поводу реакции президента РФ Владимира Путина на предложение Японии по Курильским островам.
Уточняется, что Япония предлагала России крупные инвестиции в обмен на теоретическую возможность получить доступ к Курильским островам, однако Путин ответил отказом. Согласно информации источника, на первый взгляд Токио предложило Москве заманчивую сделку. При этом она должна была способствовать нормализации отношений двух государств.
Однако если бы Россия согласилась на предложение Японии, то она могла бы поставить под угрозу свою национальную безопасность. Издание отметило, что события сегодняшнего дня показали дальновидность главы российского государства в вопросе Курил.
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