В Китае заявили, что Пекин продолжит поддерживать Москву в украинском конфликте

Китай не перестанет поддерживать Россию по украинскому конфликту, несмотря на давление США и поставленному под угрозу сотрудничеству Пекина с ЕС в области обороны. Такое заявление сделал глава Минобороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с российским коллегой Сергеем Шойгу в режиме видеоконференцсвязи.