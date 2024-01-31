В Китае заявили, что Пекин продолжит поддерживать Москву в украинском конфликте

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Китай не перестанет поддерживать Россию по украинскому конфликту, несмотря на давление США и поставленному под угрозу сотрудничеству Пекина с ЕС в области обороны. Такое заявление сделал глава Минобороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с российским коллегой Сергеем Шойгу в режиме видеоконференцсвязи.
«Оказали вам поддержку на счет украинского вопроса - несмотря на то, что США и Европа продолжают давить на китайскую сторону. Даже оборонительное сотрудничество между Китаем и Евросоюзом под ударом, но мы не будем из-за этого изменять или отказываться от установленной политики», - заявил Дун Цзюнь.
Он подчеркнул, что США и Европа не смогут помешать сотрудничеству России и Китая. По его словам, в Пекине четко понимаю, что на протяжении последних лет США и другие страны Запада пытаются изолировать Россию. Таким образом, министр обороны КНР отметил, что его страна старается оказать РФ решительную поддержку.
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