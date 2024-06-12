В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Яценюка и певицы Джамалы

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Председатель Госсовета республики Владимир Константинов заявил, что в Крыму национализировали активы бывшего премьера Украины Арсения Яценюка и певицы Джамалы. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в пользу Крыма были изъяты учебный корпус, гараж и крупный земельный участок в Ялте, которые ранее принадлежали украинскому экс-премьеру. По словам Константинова, под национализацию попало движимое и недвижимое имущество украинской певицы Джамалы: несколько земельных участков и жилое здание в Алуште. Примечательно, что объекты были оформлены на ее семью.
Константинов заключил, что имущество ряда украинских политиков и олигархов также было национализировано.
Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что квартиру семьи соратника президента Украины Владимира Зеленского и предпринимателя Виталия Хомутынника национализировали.
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Константинов заключил, что имущество ряда украинских политиков и олигархов также было национализировано.
Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что квартиру семьи соратника президента Украины Владимира Зеленского и предпринимателя Виталия Хомутынника национализировали.
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Екатерина Коршунова