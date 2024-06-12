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В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Яценюка и певицы Джамалы

12 июня 2024, 10:41
Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Председатель Госсовета республики Владимир Константинов заявил, что в Крыму национализировали активы бывшего премьера Украины Арсения Яценюка и певицы Джамалы. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в пользу Крыма были изъяты учебный корпус, гараж и крупный земельный участок в Ялте, которые ранее принадлежали украинскому экс-премьеру. По словам Константинова, под национализацию попало движимое и недвижимое имущество украинской певицы Джамалы: несколько земельных участков и жилое здание в Алуште. Примечательно, что объекты были оформлены на ее семью.

Константинов заключил, что имущество ряда украинских политиков и олигархов также было национализировано.



Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что квартиру семьи соратника президента Украины Владимира Зеленского и предпринимателя Виталия Хомутынника национализировали.

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#украина
Армия Израиля зафиксировала запуск около 90 снарядов из Ливана
12 июня 2024, 11:18

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Израильские военные зафиксировали запуск около 90 снарядов из Ливана во время мощного обстрела северных районов Израиля. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
Уточняется, что часть снарядов была перехвачена силами противовоздушной обороны. Другая часть снарядов упала в некоторых районах на севере Израиля.

Согласно информации источника, в результате обстрела в некоторых местах возникли пожары. По факту обстрела проводится проверка.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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Путин утвердил денонсацию соглашения с Украиной о культурных центрах
12 июня 2024, 10:16

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации межправительственного соглашения с Украиной об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Отмечается, что данное соглашение предусматривало создание Российского центра науки и культуры в Киеве и Национального культурного центра Украины в Москве. Документ был подписан в 1998 году, однако вступил в силу в 2012 году.

Согласно информации источника, в 2014 году работа российского центра на Украине серьезно усложнилась из-за условий — он неоднократно подвергался нападениям националистических группировок. После введения в 2021 году Киевом санкций против Россотрудничества, Российский центр науки и культуры был вынужден полностью прекратить работу.

Напомним, 10 февраля 2024 года стало известно, что договор аренды с посольством Украины в РФ уже расторгнут как ответная мера на решение Киевского горсовета от 2023 года. В апреле прошлого года Киевский горсовет сообщил о расторжении договора аренды с посольством РФ в Киеве и угрожал процессом национализации здания.

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Медведев поздравил сограждан с Днем России картой, включающей Украину
12 июня 2024, 09:48

Фото: сайт Кремля

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале поздравление с Днем России.
Анимированное видео представляет собой постепенно открывающуюся карту России. Ее границы заполняют цвета российского триколора.

Отмечается, что флаг окрашивает территорию государства с Курил на востоке и постепенно доходит до западных границ. Цвета российского флага на опубликованной Медведевым карте также закрашивают и территорию современной Украины, куда вошли не только восточные ее области, но и Киев, и западные регионы.




Зампред Совета безопасности РФ подписал данную анимированную открытку фразой: «С Днём России!».

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#дмитрий медведев
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Минобороны раскрыло детали второго этапа ядерных учений
Минобороны: во втором этапе ядерных учений участвуют ракетчики и корабли ВМФ
12 июня 2024, 09:20

Фото: iStock/vladj55

Во втором этапе учений нестратегических ядерных сил задействован личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа и Военно-морской флот. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что участвующие в учениях экипажи кораблей ВМФ отработают снаряжение судов «специальными боевыми частями крылатых ракет морского базирования» и выходы в конкретные районы патрулирования. Сроки завершения данного этапа учений не называются.

Ранее российское военное ведомство опубликовало видео с учений с нестратегическим ядерным оружием. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, 6 мая текущего года российский Генштаб по поручению главы российского государства Владимира Путина начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа и сил ВМФ, в том числе с использованием нестратегического ядерного оружия.

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#ядерное оружие
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В Совфеде предрекли России стратегический прорыв к мировому лидерству
Матвиенко: Россия укрепится в ряду мировых лидеров после стратегического прорыва
12 июня 2024, 08:08

Фото: сайт Кремля

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко написала в своем блоге, что РФ укрепится в ряду мировых лидеров технологического и экономического прогресса после того, как совершит стратегический прорыв.
Она отметила, что в скором времени России предстоит совершить новый виток развития, цели и задачи которого определил глава государства Владимир Путин. По словам Матвиенко, что российский президент представил гражданам определенный образ будущего государства, который отвечает высоким стандартам качества жизни.

​Спикер Совфеда заключила, что РФ продолжит борьбу за сохранение истинных ценностей человечества.

Ранее Матвиенко заявила, что Россия — это страна, которая является альтернативой тупиковому западному пути развития.

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Спикер Совфеда Матвиенко назвала Россию альтернативой тупиковому пути Запада
12 июня 2024, 07:27

Фото: сайт Кремля

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко написала в своем блоге, что Россия — это государство, которое является альтернативой тупиковому пути Запада.
По ее словам, в настоящее время мировое сообщество находится на распутье. Матвиенко отметила, что в это же время определяется будущее человечества.

Она добавила, что Запад продолжает дрейфовать в сторону освобождения человека от его личности и существа. Именно Россия наиболее активно противостоит курсу на «расчеловечивание», борется за сохранение цивилизации, в основе которой лежат базовые ценности гуманизма, заключила спикер Совфеда.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные представители при неафишируемых контактах с представителями Москвы не хотят замечать нацистского направления режима Владимира Зеленского.

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#россия
#ценности
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#запад
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Президент Аргентины Милей передумал и решил поехать на конференцию по Украине
12 июня 2024, 07:12

Фото: iStock/butenkow

Президент Аргентины Хавьер Милей передумал и решил поехать на конференцию по урегулированию конфликта на Украине, которая состоится в Швейцарии 15-16 июня. Об этом информируют Clarín и Perfil.
Согласно информации издания Clarín, данное решение Милей принял «в последнюю минуту». Отмечается, что украинский лидер Владимир Зеленский направил своему «аргентинскому другу» особое послание с просьбой, чтобы глава Аргентины посетил хотя бы церемонию открытия саммита. Милей все-таки посетит саммит в Швейцарии после того, как примет участие в саммите «Большой семерки» (G7) в Италии 13-14 июня.

Как сообщает Perfil, на конференции аргентинского лидера будут сопровождать министр иностранных дел Диана Монден, министр обороны Луис Петри и представитель главы государства Мануэль Адорни. По информации других источников, есть вероятность того, что в Швейцарии Милей может объявить о готовности Аргентины поставлять военную помощь киевскому режиму.

Напомним, 15-16 июня Швейцария проведет саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не будет принимать в нем участие. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине.

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Норвегия выделит Украине 240 миллионов евро на ПВО
В Норвегии хотят выделить 240 млн евро на закупку ПВО для Украины
12 июня 2024, 06:59

Фото: istock / Derek Brumby

Норвегия выделит Украине 240 миллионов евро на противовоздушную оборону (ПВО). Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на Минобороны скандинавской страны.
«Норвегия выделит €240 млн на средства противовоздушной обороны для Украины. Сегодня Германия объявила о поставке еще 100 ракет [для комплексов] ПВО Patriot на Украину в рамках совместной инициативы с Данией, Нидерландами и Норвегией. Норвегия выделит €125 млн на эту инициативу», — сказано в сообщении ведомства в X (ранее Twitter).
Глав Минобороны ФРГ Борис Писториус 11 июня заявил, что его государство и дальше будет помогать Украине, в новом пакете вооружений будут БПЛА, снайперские винтовки и ракеты для систем Patriot.

Ранее стало известно, что ВСУ испытывают дефицит снарядов и запасных стволов для артиллерии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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США решили наложить санкции на поставляемые в Россию чипы
Bloomberg: новые антироссийские санкции США затронут поставляемые в РФ чипы
12 июня 2024, 06:33

Фото: istock / SweetBunFactory

Новый пакет санкций США коснется поставляемых в Россию чипов, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
По данным информагентства, администрация президента Штатов Джо Байдена в рамках новых санкций в отношении Российской Федерации намерена запретить продавать в Россию полупроводниковые чипы. Речь идет об устройствах, производимых за пределами США, но с помощью американского оборудования или технологий.

Вашингтон планирует внести в черный список, в том числе 8 базирующихся в Гонконге компаний, якобы поставляемых чипы в Россию. Журналисты отмечают, что о новых ограничениях объявят в среду, 12 июня.

Помимо этого, санкции затронут компании, которые, по мнению Вашингтона, обеспечивают товарами авиационный сектор России. Соединенные Штаты также расширят ограничения, наложенные на используемое в РФ «корпоративное программное обеспечение», а это «на практике приведет к тому, что оно перестанет обновляться».

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