В Крыму национализируют квартиру «дружка» Зеленского

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Имущество украинского олигарха Виталия Хомутынника, который связан с Владимиром Зеленским, национализируют в Крыму. Об этом сообщил РИА Новости глава парламента республики Владимир Константинов.
Политик отметил, что квартира Хомутынника в поселке Ливадия на южном берегу Крыма попала в новый список объектов, которые подлежат национализации. Константинов подчеркнул, что данный список уступает по масштабности предыдущим, но все равно включает в себя крупные активы.
Глава парламента республики заключил, что в скором времени власти намерены перевести в собственность Крыма и другие объекты, принадлежавшие окружению предводителю киевского режима.
Ранее сообщалось, что квартира в Ялте, принадлежавшая президенту Украины Владимиру Зеленскому и его жене Елене, ушла на аукционе за 44,3 миллиона рублей.
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Глава парламента республики заключил, что в скором времени власти намерены перевести в собственность Крыма и другие объекты, принадлежавшие окружению предводителю киевского режима.
Ранее сообщалось, что квартира в Ялте, принадлежавшая президенту Украины Владимиру Зеленскому и его жене Елене, ушла на аукционе за 44,3 миллиона рублей.
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Квартиру Зеленских в Ялте приобрели за 44,3 миллиона рублей
Екатерина Коршунова