В Крыму национализируют квартиру «дружка» Зеленского

Сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале, что отсутствие генсека ООН Антониу Гутерреша на предстоящем саммите по Украине в Швейцарии — это «самый последний» сигнал о том, что данная конференция станет не более, чем политической формальностью.