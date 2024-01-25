В Крыму ввели особый порядок въезда в Херсонскую область

Фото: сайт Кремля
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о введении особого порядка въезда и выезда в Херсонскую область. Соответствующий указ опубликован на сайте Совмина республики.
Сообщается, что пересечение границы между двумя регионами допустимо через автомобильные пункты пропуска «Армянск», «Перекоп», «Джанкой» и железнодорожные пункты пропуска «Армянск», «Джанкой». Контроль за обеспечением исполнения соответствующих норм указа Аксенова рекомендовали обеспечить Погрануправлению.
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