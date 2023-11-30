В МИД Катара подтвердили продление перемирия в Газе на один день

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МИД Катара подтвердил продление гуманитарной паузы в секторе Газа на один день.
Ранее о продлении перемирия заявило палестинское движение ХАМАС.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
Впервые о гуманитарной паузе было объявлено в пятницу 24 ноября. В 07:00 (08:00 по московскому времени) армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и ХАМАС заявили о прекращении огня на четыре дня. Позже, 28 ноября, стало известно, что перемирие продлится ещё два дня. 30 ноября ХАМАС и Израиль договорились о продлении режима прекращения огня ещё на одни сутки, теперь перемирие должно завершиться 1 декабря в 07:00.
Вчера движение ХАМАС ответило на просьбу российского государство и освободило из плена двух граждан РФ.
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Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
Вчера движение ХАМАС ответило на просьбу российского государство и освободило из плена двух граждан РФ.
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Евгения Парфентьева