В МИД оценили решение Казахстана легализовать «Талибан»*

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Казахстана исключить движение «Талибан»* из списка запрещенных в республике организаций будет способствовать выведению Афганистана из международной изоляции. Комментарий Захаровой опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.
Ранее сообщалось, что исламистское радикальное движение «Талибан»* заявило о победе над коррупцией в Афганистане. В начале августа 2021 года представители данного движения активизировали наступление на правительственные силы Афганистана.
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*Талибы (Талибан) — движение признано террористическим и запрещено в России
Екатерина Коршунова