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В МИД оценили решение Казахстана легализовать «Талибан»*

МИД одобрил решение Казахстана исключить «Талибан»* из запрещенных организаций
29 декабря 2023, 18:05
Фото: iStock/Ilya Burov

Фото: iStock/Ilya Burov

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Казахстана исключить движение «Талибан»* из списка запрещенных в республике организаций будет способствовать выведению Афганистана из международной изоляции. Комментарий Захаровой опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, данное действие поможет стабилизировать обстановку в государстве. В МИД РФ подчеркнули, что благодаря этому также произойдет укрепление доверия между странами и появятся возможности для гуманитарной поддержки населения Афганистана.

Ранее сообщалось, что исламистское радикальное движение «Талибан»* заявило о победе над коррупцией в Афганистане. В начале августа 2021 года представители данного движения активизировали наступление на правительственные силы Афганистана.

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#казахстан
#мид рф
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СМИ: президент Аргентины заявил, что хочет встретиться с лидерами БРИКС
La Nacion: президент Аргентины Милей хочет встретиться с лидерами БРИКС
29 декабря 2023, 18:32

Фото: iStock/butenkow

Президент Аргентины Хавьер Милей, который отказался от вступления в БРИКС, хочет встретиться с лидерами стран этой организации. Об этом сообщает La Nación.
Отмечается, что в ранее написанных письмах Милей выразил надежду на встречу с главами государств.

Ранее сообщалось, что президент Аргентины Хавьер Милей официально отклонил приглашение стать участником БРИКС. О своем решении аргентинский лидер сообщил президенту РФ Владмиру Путину в письме. Также был уведомлен председатель КНР.

Напомним, в Аргентине 22 октября и 19 ноября текущего года состоялись президентские выборы. Страна рассматривала возможность присоединение к организации.

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#аргентина
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В Москве на Войковской горит грузовой автомобиль
29 декабря 2023, 18:09

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В Москве на Войковском шоссе в сторону центра горит грузовой автомобиль. Об этом сообщает корреспондент «Радио 1».
Огнем охвачен грузовой автомобиль. Информации о пострадавших не поступало. Подробности происшествия уточняются, выясняются причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что огонь уничтожил 30 автомобилей во время пожара на автостоянке в Чите. Возгорание произошло на улице Костюшко-Григоровича, в районе пересечения с Красноармейской. В результате были уничтожены нежилой двухквартирный дом, автостоянка на общей площади 700 квадратных метров и 30 автомобилей.

Была угроза, что огонь перекинется на другие объекты, но этого не допустили. В 03:06 мск возгорание локализовали, а в 03:29 уже ликвидировали открытое горение. Погибших и травмированных, к счастью, не оказалось.

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#автомобиль
#происшествия
#пожар
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Польша не успела сбить залетевшую с Украины российскую ракету
Польша поднимала самолеты, однако не успела сбить залетевшую с Украины ракету
29 декабря 2023, 17:42

Фото: iStock/Robert Wygoda

Оперативный командующий вооруженными силами Польши генерал Мачей Клиш заявил, что военные самолеты были подняты в небо для перехвата ракеты, залетевшей с Украины, однако не успели сделать этого, так как она покинула территорию республики.
«Мы направили силы, самолеты, которые должны были ее перехватить и в случае необходимости сбить. Но время ее нахождения на территории Польши, а также характер маневрирования сделали это невозможным. Поэтому ракета покинула территорию Польши», - сказал Клиш.

По его словам, ракета находилась в воздушном пространстве Польше около трех минут и углубилась примерно на 40 км внутрь страны. При этом он подчеркнул, что речь идет всего об одной ракете.

Ранее начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула заявил, что, предварительно, объектом, проникшим в воздушное пространство Польши минувшей ночью, была ракета ВС РФ, выпущенная по Украине. Однако прямых доказательств он не привел.

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#вс рф
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Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета, направленная на Украину
В Польше считают, что воздушное пространство страны нарушила российская ракета
29 декабря 2023, 17:23

Фото: iStock/Alexyz3d

Начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула заявил, что, предварительно, объектом, проникшим в воздушное пространство Польши минувшей ночью, была ракета ВС РФ, выпущенная по Украине.
«Всё указывает на то, что российская ракета вторглась в воздушное пространство Польши. У нас есть радарные, национальные и союзнические подтверждения этого», — пояснил Кукула.

По официальной информации польской армии, в небе над Польшей появилась ракета, выпущенная по Украине в рамках массированной атаки ВС РФ.
По словам Кукулы, минувшая ночь стала сложной для Украины. Россия совершила комбинированную атаку с помощью беспилотников, а после нанесла массированный ракетный удар с помощью авиации дальнего действия. Он отметил, что ракеты были запущены из Каспийского моря, и одна из них пересекла польскую границу, а затем покинула ее.

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#россия
#ночь
#ракета
#вс рф
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#удар
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«Проблема для России»: глава ВЦИОМа назвал гибель Пригожина большой удачей для страны
29 декабря 2023, 17:18

Фото: iStock/Kesu01

Гибель главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина стала для страны большой удачей. Об этом заявил генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Он назвал бизнесмена «заигравшимся» патриотом и заявил, что он вел себя как несистемный игрок. Федоров добавил, что страна выдохнула дважды. Первый раз, когда мятеж провалился.

Напомним, руководитель частной военной компании погиб 23 августа в авиакатастрофе. Трагедия произошла спустя месяц после попытки вооруженного мятежа в стране. В июне текущего года Пригожин заявил о начале «марша справедливости» и вошел в Ростов-на-Дону на танках. Вскоре ситуация была урегулирована при содействии белорусского президента Александра Лукашенко.

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#вагнер
#пригожин
#чвк
#ростов
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Шмыгаль: С 1 января на Украине сократят 20 тысяч вакансий госслужащих
29 декабря 2023, 17:16

Фото: iStock/Collab Media

Правительство Украины сократит 20 тысяч вакансий госслужащих с 1 января 2024 года, видео с соответствующим заявлением опубликовано в Telegram-канале премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.
«Сегодня утверждаем документ о новой системе оплаты труда на основе квалификации должностей. Теперь 70 процентов зарплаты госслужащего будет составлять оклад и только 30 процентов премии», — прокомментировал ситуацию Шмыгаль.

При этом, украинский премьер добавил, что с 1 января 2024 года будут сокращены почти 20 тысяч вакансий государственных служащих.

По словам Шмыгаля, подобные меры позволят серьезно сэкономить государственный бюджет, деньги из которого пойдут на укрепление обороны и безопасности Украины.

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#украина
#вакансии
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Игнат заявил, что инцидент с НЛО в Польше является сигналом Западу
29 декабря 2023, 17:10

Фото: iStock/macky_ch

Нарушение воздушного пространства Польши неопознанным летательным объектом является сигналом для стран Запада о необходимости помощи в усилении ПВО Украины. Такое заявление сделал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает «РБК-Украина».
По его словам, чтобы в будущем предотвратить подобные инциденты, необходимо предоставить Украине средства противовоздушной обороны.

«Это еще один сигнал нашим партнерам, чтобы Украину усилить необходимым количеством средств ПВО, чтобы мы стали щитом между агрессором и Европой. Защитили себя и защитили их», - заявил Игнат.

Напомним, в воздушное пространство Польши со стороны Украины вошел неизвестный воздушный объект, а после он исчез с радаров. После случившегося оперативный командующий ВС Польши мобилизовал силы и резервы, находящиеся в его распоряжении. Также президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством страны.

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Польша обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Польша без доказательств обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
29 декабря 2023, 16:56

Фото: iStock/ffikretow

Польский Генштаб заявил, что ракета, нарушившая воздушное пространство страны, была российской.
Прежде сообщалось, что в небе над Польшей был замечен неизвестный воздушный объект. Его передвижение сопровождала система ПВО, затем он исчез с радаров. Инцидент произошел в ночю на 29 декабря. Изначально предполагалось, что объект пересек границу со стороны Украины.

В связи с инцидентом президент страны Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным командованием Польши.

Через некоторое время глава польского Генштаба заявил, что воздушное пространство нарушила российская ракета. Никаких доказательств приведено не было. Российская сторона в настоящее время обвинения Польши не комментировала.

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#президент
#совещание
#ракета
#инцидент
#пво
#польша
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«Лицемерка»: слова фон дер Ляйен об Украине вызвали недовольство в Сети
Пользователи Х потребовали отставки фон дер Ляйен из-за ее поддержки Украины
29 декабря 2023, 16:47

Фото: iStock/keremberk

Пользователи соцсети Х серьезно раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее заявления о готовности поддерживать Украину столько, сколько необходимо.
Большинство пользователей социальной сети назвали главу Еврокомиссии лицемерной, а также отметили, что деньги народа тратятся в «ювелирных магазинах Нью-Йорка и на покупку домов в Германии и Майами». Комментаторы также подчеркнули, что они не желают оказывать поддержку Украине долгие годы.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что неудачи Украины на поле боя «не повод прекращать поддержку Киева, а, напротив, повод ее нарастить». Глава ЕК также подчеркнула важность наращивания обороны и подготовки «к любым сценариям от традиционных до гибридных».

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