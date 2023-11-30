В МИД раскрыли тему СМИД ОБСЕ с участием Лаврова

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В МИД РФ заявили, что повестка дня ОБСЕ с 2022 года практически полностью «украинизирована». Так, ключевой темой СМИД, предстоящего в Скопье, станет кризисная ситуация в организации. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте российского МИДа.
«Ключевой темой предстоящего СМИД станет кризисная ситуация, сложившаяся в ОБСЕ. Рассчитываем на возможность обсуждения накопившихся в Организации проблем», — говорится в публикации.
Дипведомство отмечает, что сегодняшний «глубокий кризис ОБСЕ» спровоцировали деструктивные действия западных стран, которые используют Организацию в собственных интересах и пренебрегают фундаментальными принципами её работы.
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