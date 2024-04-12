В МИД РФ резко высказались о переговорах с США по стратегическим вооружениям

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Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что рассуждения о судьбе Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений или его замене сейчас бессмысленны. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Ермакова, Штатам не нужно строить иллюзии относительно заключения новых соглашений с Россией в области контроля над вооружениями. Глава департамента отметил, что Вашингтон не уважает российских интересов.
Дипломат подчеркнул, что американские власти отказываются предметно работать над снижением градуса напряженности между двумя государствами.
Напомним, 21 февраля прошлого года президент РФ Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. 28 февраля российский лидер подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ.
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Дипломат подчеркнул, что американские власти отказываются предметно работать над снижением градуса напряженности между двумя государствами.
Напомним, 21 февраля прошлого года президент РФ Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. 28 февраля российский лидер подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ.
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Екатерина Коршунова