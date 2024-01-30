В МИД заявили о росте эскалации из-за возвращения ядерного оружия США в Британию

Возможное возвращение ядерного оружия США в Великобританию это неудачная попытка запугать Россию. Это может привести к повышению эскалации и угроз безопасности в Европе. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.