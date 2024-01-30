В МИД заявили о росте эскалации из-за возвращения ядерного оружия США в Британию

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Возможное возвращение ядерного оружия США в Великобританию это неудачная попытка запугать Россию. Это может привести к повышению эскалации и угроз безопасности в Европе. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.
«Что касается темы гипотетического возвращения американского тактического ядерного оружия на территорию Великобритании, то мне хотелось бы самым определенным жестким образом предостеречь от этого дестабилизирующего шага», — заявил дипломат.Ранее первый зампред комитета ГД по обороне Алексей Журавлев призвал разместить российское ядерное оружие вблизи Соединенных Штатов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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