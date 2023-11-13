В Минюсте высказались о возвращении к смертной казни

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Возвращение к смертной казни в России фактически исключено из-за позиции Конституционного суда. Об этом в Совете ООН по правам человека сообщил замглавы Минюста РФ Андрей Логинов.
Ранее в российском Совете по правам человека заявили, что не существует оснований для отмены моратория на смертную казнь. Это связано с риском возникновения ошибок, следствием которых может стать гибель невиновных граждан.
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