В Молдавии заявили об отсутствии тем для обсуждения с Россией

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Президент Молдавии Майя Санду заявила, что стране нечего обсуждать с Россией из-за неуважения интересов молдаван. Об этом она сообщила в эфире Радио Молдова.
По её словам, Молдавия стремилась к конструктивному подходу в отношениях с Россией. Однако страна якобы не приняла молдавскую позицию, основанную на интересах граждан. Поскольку теперь Россия не уважает интересы молдаван, странам не о чем разговаривать, подчеркнула Санду.
Также молдавский лидер обвинила Россию в сокращении поставок газа, конфликте на Украине и якобы предпринимавшихся попытках свергнуть правительство Молдавии.
Напомним, что отношения между Россией и Молдавией обострились с приходом к власти в 2020 году Майи Санду. С началом спецоперации на Украине страна заняла западную позицию и начала критиковать действия России.
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Также молдавский лидер обвинила Россию в сокращении поставок газа, конфликте на Украине и якобы предпринимавшихся попытках свергнуть правительство Молдавии.
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Анастасия Чинкова