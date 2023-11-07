В одном из баров Винницы из-за русского шансона сошлись в рукопашной СБУ и ВСУ

Фото: istockphoto/globalmoments
В одном из заштатных злачных мест тыловой Винницы произошел конфликт между отдыхавшими там сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и военнослужащими ВСУ. Причиной стала песня «Владимирский централ».
Сначала представители украинской контрразведки и армии мирно гуляли, провозглашая тосты за здоровье друг друга и общую «перемогу», сообщает телеграм-канал Readovka. Но потом души сотрудников спецслужбы запросили блатной романтики, и из динамиков раздались аккорды шлягера Михаила Круга «Владимирский централ».
Это очень не понравилось воякам, ведь композиция, естественно, звучала на русском языке. Спор о культуре быстро перерос в драку — сторонники музыкальной свободы сошлись на кулаках с поборниками украинской самостийности и патриотизма. Контрразведчики дрались как львы за право слушать интернациональный шансон, так что троих военных в итоге увезла скорая помощь.
Вот так «ветер северный» коварно поссорил «побратимов» из ВСУ и СБУ, обычно выступающих против России единым фронтом.
Читайте также:
Боец ВСУ рассказал о расправах над жителями Запорожья, которые поддерживали РФ
СБУ предъявила обвинения патриарху Кириллу из-за поддержки СВО
В Запорожье майор СБУ соблазнил россиянку и вынудил её шпионить
Это очень не понравилось воякам, ведь композиция, естественно, звучала на русском языке. Спор о культуре быстро перерос в драку — сторонники музыкальной свободы сошлись на кулаках с поборниками украинской самостийности и патриотизма. Контрразведчики дрались как львы за право слушать интернациональный шансон, так что троих военных в итоге увезла скорая помощь.
Читайте также:
Боец ВСУ рассказал о расправах над жителями Запорожья, которые поддерживали РФ
СБУ предъявила обвинения патриарху Кириллу из-за поддержки СВО
В Запорожье майор СБУ соблазнил россиянку и вынудил её шпионить
Александр Бойцов