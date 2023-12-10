В Осло прошло вручение Нобелевской премии мира за 2023 год

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В столице Норвегии Осло прошла торжественная церемония вручения Нобелевской премии мира за 2023 год. Её лауреатом в нынешнем году стала иранская правозащитница Наргес Мохаммади.
Вручая награду, Райсс-Андерсен подчеркнула, что в лице Нагрес Мохаммади комитет отмечает всех иранских женщин, которые борются против угнетения, дискриминации и сегрегации. Своей работой Нагрес способствовала развитию братства между народами в Иране и во всем мире, заключила председатель комитета.
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Александр Бойцов