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В парках Подмосковья за неделю убрали более 1,8 млн кв м снега

11 декабря 2023, 14:50
Минблаго МО

Минблаго МО

В Подмосковье за прошедшую недель очистили от снега почти 2 млн квадратных метров территории. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона.
В Подмосковье за прошедшую недель очистили от снега почти 2 млн квадратных метров территории. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона.

Последствия снегопада в парках культуры и отдыха Московской области устраняли 720 человек и 202 единицы спецтехники.


«Всего за прошедшую неделю было вывезено более 42 тыс кубометров снега. Мы очистили от снега почти 2 млн кв м территории. Было задействовано более 700 человек и 200 единиц спецтехники», - рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Сначала в парках снег убирали на центральных аллеях, затем расчищали второстепенные дорожки, детских и спортивных площадок. Все территории обрабатываю противогололёдными материалами для безопасного передвижения жителей и гостей Московской области.

Ранее сообщалось, что в Московской области – 193 парка культуры и отдыха. Общая площадь дорожно-тропиночной сети составляет 2 млн квадратных метров.



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В Британии заявили о сохранении антироссийских санкций после конфликта на Украине
Великобритания сохранит санкции против России после конфликта на Украине
11 декабря 2023, 16:56

Фото: iStock/ffikretow

Правительство Великобритании сохранит антироссийские санкции после конфликта на Украине. Об этом заявила замминистра по делам бизнеса и торговли страны Нусрат Гани.
По её словам санкции в отношении России не будут отменены в тот же день, когда завершится украинский конфликт. Такая мера принята для того, чтобы избежать восстановления военных возможностей России. 

В настоящее время страны Евросоюза готовят 12-й пакет антироссийских санкций, в который входит запрет на импорт алмазов из России. Также ЕС планирует предоставить странам-членам полномочия для введения запретов компаниям из РФ и Белоруссии покупать мощности в своих газопроводах и терминалах СПГ.  

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#великобритания
#россия
#санкции
#украина
#конфликт
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Посла Дании вызвали в российский МИД
11 декабря 2023, 16:12

Фото: iStock/shipov

Министерство иностранных дел РФ вызвало посла Дании Якоба Хеннингсена из-за его «провокационных высказываний» о деятельности иностранных компаний в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что представители российского министерства указали датскому послу на то, что высказанное им мнение об экономике и правовых основах России недопустимо и может восприниматься как попытка вмешательства во внутренние дела страны. 

В ведомстве уточнили, что посол Дании в России активно высказывался во время интервью в датских средствах массовой информации. 

Ранее сообщалось, что российского посла вызвали в МИД Великобритании. Причиной для такого шага стало якобы вмешательство России в политические дела Британии. 

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#мид рф
#посол
#политика
#россия
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В Финляндии отказались от идеи закрыть российское консульство
11 декабря 2023, 16:08

Фото: istockphoto/naumoid

Парламент Финляндии отклонил петицию, требующую закрыть консульство РФ на Аландских островах.
Об этом пишет издание Yle. Петиция собрала 50 тысяч подписей, которые были необходимы для рассмотрения властями страны. Но члены парламента отказали ей в поддержке. 

Законодатели подчёркивают, что российское консульство в Мариехамне связано с государственным соглашением между Финляндией и РФ. А международные договоры не попадают под инициативы граждан.

Ранее сообщалось, что в случае нормализации ситуации на границе с Россией Финляндия будет готова постепенно открывать контроль-пропускные пункты. Об этом сообщила глава финского МИД Элина Валтонен.

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#финляндия
#новости
#политика
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В Польше назвали условие для дальнейшего существования Евросоюза
Премьер Польши Моравецкий: ЕС должен отказаться от централизации, чтобы выжить
11 декабря 2023, 15:57

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Евросоюз должен отказаться от централизации, чтобы выжить. Об этом завил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе выступления в парламенте государства.
Сейм Польши в понедельник рассмотрит вопрос о вотум доверия правительству Моравецкого. Предполагается, что политик, скорее всего, получит вотум недоверия. 

Политик отметил, что Польша выступает против лишения государств их компетенций. В частности, речь идёт о таких сферах как внешняя политика, безопасность, налоговая отрасль, семейное право и другие. Именно поэтому, если Евросоюз хочет выжить, ему придётся отказаться от присвоения очередных компетенций, подчеркнул Моравецкий. 

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#польша
#евросоюз
#политика
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Путин разрешил поднять флаги России на двух подлодках в Северодвинске
Путин разрешил поднять флаги на лодках «Красноярск» и «Император Александр III»
11 декабря 2023, 15:35

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев

Президент России Владимир Путин разрешил приступить к поднятию российского флага на атомной подлодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III». Церемония проходит в Северодвинске.
Атомная подлодка «Красноярск» заложена 27 июля 2014 года и выведена из эллинга 30 июля 2021 года. Она обладает абсолютно новыми архитектурными особенностями. В ней была усовершенствована элементная база комплексов радиоэлектронного вооружения, а также модернизировано оборудование. 

Атомный подводный крейсер «Император Александр III» был заложен 18 декабря 2018 года и выведен из эллинга 29 декабря 2022 года. Он оснащён современными комплексами ракетного и торпедного вооружения, новейшей системой навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения. Это высокоманевренное судно, обладающее акустической малозаметностью. 

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Песков анонсировал грядущие поездки Путина в два российских города
#владимир путин
#флаг
#корабль
#флот
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Путин рассказал о планах по строительству кораблей в России
Путин: Россия реализует все планы по строительству подводного и надводного флота
11 декабря 2023, 15:28

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Россия обязательно реализует все планы по строительству подводных и надводных кораблей. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе ​рабочей поездки в Архангельскую область.
Российский лидер принял участие в церемонии поднятия флагов на атомной подлодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III». 

В ходе церемонии Путин заявил о реализации всех планов по строительству подводных и надводных кораблей. 

Также он подчеркнул, что будет укрепляться боеготовность ВМФ РФ и морская мощь в Балтийском, Каспийском и Черном морях, в Арктике и на Дальнем Востоке.

Ранее Дмитрий Песков анонсировал посещение российским президентом Архангельска и Северодвинска. В рамках рабочей поездки Путин посетит завод «Севмаш», занимающийся строительством военных и гражданских судов. 

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#владимир путин
#флот
#россия
#строительство
#поездки
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Путин с рабочим визитом прибыл в Архангельскую область
11 декабря 2023, 15:15

Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов

Российский президент Владимир Путин с рабочим визитом прибыл в Архангельскую область. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал посещение Путиным Архангельска и Северодвинска. 

Отмечается, что в ходе поездки российский лидер посетит завод «Севмаш», который занимается военным и гражданским кораблестроением и производством морской техники. 

Также Путин примет участие в церемонии поднятия Военно-морских флагов на двух подлодках в Северодвинске. 

Это первая поездка главы государства после объявления об участии в предстоящих президентских выборах. 

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#поездки
#завод
#дмитрий песков
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Песков анонсировал грядущие поездки Путина в два российских города
Путин 11 декабря приедет с визитом в Архангельск и Северодвинск
11 декабря 2023, 15:12

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Президент РФ Владимир Путин 11 декабря посетит Архангельск и Северодвинск.
Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. 

«Да. Это так», —прокомментировал вопрос журналистов Дмитрий Песков. 
РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента сообщает, что Путин уже в Архангельской области. Там он планирует посетить «Севмаш» и принять участие в церемонии поднятия флага.

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает израильская радиостанция Kan.

Отмечается, что диалог длился около часа. Этот телефонный разговор глав государств стал вторым с начала эскалации конфликта между Израилем и Палестиной.

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#владимир путин
#россия
#президент
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Политолог Дудаков назвал настоящую цель «помощи» США украинскому следствию
Политолог Дудаков: Проект может быть направлен на фальсификацию фактов против РФ
11 декабря 2023, 15:10

Фото: istockphoto.com/ValleraTo

Политолога Малек Дудаков предположил, американский проект, направленный на «помощь» украинского следствия в делах о военных преступлениях, может быть направлен на фальсификацию фактов и подготовку новых обвинений в адрес России.
«Допускаю, что этот проект может быть направлен на определённую фальсификацию правоохранительной деятельности, так как мы видим сейчас, как американские государственные институты прикладывают много усилий для обвинений России в якобы совершении военных преступлений на Украине. Если США дают гранты, то постараются их отбить. Они могут назначать нужных им прокуроров, судей, следователей, чтобы они следовали проамериканской повестке», — пояснил в беседе с RT Дудаков.

Ранее сообщалось, что посольство США в Киеве намерено оказывать «поддержку» правоохранительным органам Украины в расследовании военных преступлений.

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