В Пентагоне заявили о тяжёлом выборе США

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США придется выбирать между собственной боеготовностью и поставками оружия Украине из-за исчерпания средств на поддержку Киева, сообщил Пентагон.
По оценкам Пентагона, США все еще могут отправить Украине военную технику на сумму 4,6 миллиарда долларов в соответствии с так называемыми президентскими полномочиями по сокращению. Однако у них есть только 1 миллиард долларов на покупку нового оборудования взамен старого.
Издание отмечает, что посылать Украине военное оборудование без гарантии, что оно будет заменено в ближайшее время, - рискованная стратегия. Но некоторые законодатели утверждают, что это означает, что Украина не окажется под реальной угрозой, если Конгресс не согласится с просьбой Белого дома о новом финансировании до того, как законодатели уйдут на каникулы в конце недели.
Ранее администрация президента CША Джо Байдена призвала Конгресс и дальше выделять деньги для помощи Украине, обосновывая это тем, что подобный шаг станет залогом роста экономики в самих Штатах.
Напомним, помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в федеральном бюджете США практически закончились деньги, ранее выделенные Конгрессом на помощь Украине. Он отметил, что в настоящее время ожидаются конкретные действия Конгресса, которые дадут гарантию продолжения оказания помощи Украине.
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Издание отмечает, что посылать Украине военное оборудование без гарантии, что оно будет заменено в ближайшее время, - рискованная стратегия. Но некоторые законодатели утверждают, что это означает, что Украина не окажется под реальной угрозой, если Конгресс не согласится с просьбой Белого дома о новом финансировании до того, как законодатели уйдут на каникулы в конце недели.
Напомним, помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в федеральном бюджете США практически закончились деньги, ранее выделенные Конгрессом на помощь Украине. Он отметил, что в настоящее время ожидаются конкретные действия Конгресса, которые дадут гарантию продолжения оказания помощи Украине.
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Артем Путинцев