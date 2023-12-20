«Ъ»: В России впервые обвинили адвоката в разглашении налоговой тайны

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В России впервые обвинили адвоката в разглашении налоговой тайны, сообщает «Коммерсантъ». Как считает Следственный комитет России, защитник Елена Лосева, получив от следствия персональные данные предпринимательницы, которая могла обмануть её клиентов, озвучила их в суде. Теперь за разглашение она может получить до пяти лет тюрьмы.
Поводом для уголовного преследования стало участие адвоката Лосевой в коммерческом споре между совладельцами крестьянско-фермерского хозяйства. Ключевым вопросом в споре стало соглашение между ними о добровольном выходе из числа соучредителей и передаче власти в кооперативе предпринимательнице Дамеле Ишингалиевой.
Следствие обвиняет Лосеву в незаконном получении от следствия доступа к персональным данным Ишингалиевой. Сама Лосева жалуется во все возможные инстанции, называя свое уголовное преследование необоснованным и незаконным.
Того же мнения придерживается и российское адвокатское сообщество, которое уже обратилось с жалобой к главе СК России Александру Бастрыкину. Кроме того, коллеги Лосевой, будучи, серьёзно озабочены делом, провели экстренные заседания комиссий по защите прав адвокатов.
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Следствие обвиняет Лосеву в незаконном получении от следствия доступа к персональным данным Ишингалиевой. Сама Лосева жалуется во все возможные инстанции, называя свое уголовное преследование необоснованным и незаконным.
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Артем Путинцев