Фото: iStock/starpik
В Европе появятся политические копии президента России Владимира Путина, если Украина потерпит поражение в конфликте. Так считает премьер-министр Румынии Марсель Чолаку, передает Bloomberg.
По словам Чолаку, Румыния продолжит поддерживать Украину, несмотря на то что некоторые европейские страны уже устали от конфликта. Особенно остро это проявляется на фоне войны Израиля и ХАМАС. При этом он уверен, что война на Ближнем Востоке закончится раньше, чем на Украине.
Чолаку обратил внимание на увеличение правых и популистских сил по всей Европе. Они не поддерживают поддержку киевских властей и сожалеют о потере отношений с Кремлем.
Читайте также:
Румынскую журналистку обвинили в притворстве из-за репортажа об обстреле Израиля
Премьер Румынии заявил, что молдавский язык создала Россия
Украинские уклонисты рассказали о медведях и снайперах на границе с Румынией
Чолаку обратил внимание на увеличение правых и популистских сил по всей Европе. Они не поддерживают поддержку киевских властей и сожалеют о потере отношений с Кремлем.
«Можете ли вы представить, сколько подобных Путину политиков мы получим среди европейских популистов?» — задается вопросом Чолаку.
Читайте также:
Румынскую журналистку обвинили в притворстве из-за репортажа об обстреле Израиля
Премьер Румынии заявил, что молдавский язык создала Россия
Украинские уклонисты рассказали о медведях и снайперах на границе с Румынией
Элина Позднякова