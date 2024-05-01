В Швейцарии отменили выступление Нетребко по просьбе властей

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Выступление российской оперной певицы Анны Нетребко, запланированное на 1 июня в Люцерне, Швейцария, было отменено по просьбе местных властей.
Организаторы мероприятия, Центр культуры и конгрессов Люцерна (KKL), сообщили, что отмена была обусловлена географической и временной близостью к мирной конференции по Украине, передает РИА Новости.
В заявлении KKL Люцерна отмечается, что общественное мнение о солистке Анне Нетребко остается противоречивым, и в свете близости ее выступления к мероприятию по Украине возникла опасность нарушения общественного порядка.
В начале марта 2022 года Нью-Йоркская «Метрополитен-опера» объявила, что Нетребко была исключена из предстоящих постановок из-за отказа от публичной поддержки президента РФ Владимира Путина в связи с событиями на Украине.
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В заявлении KKL Люцерна отмечается, что общественное мнение о солистке Анне Нетребко остается противоречивым, и в свете близости ее выступления к мероприятию по Украине возникла опасность нарушения общественного порядка.
В начале марта 2022 года Нью-Йоркская «Метрополитен-опера» объявила, что Нетребко была исключена из предстоящих постановок из-за отказа от публичной поддержки президента РФ Владимира Путина в связи с событиями на Украине.
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Артем Кузьмин