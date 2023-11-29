В Швеции заявили о неэффективности главного западного оружия против России

Фото: iStock/AlexLMX
Санкции, принятые странами Запада против России, не смогли помочь Украине переломить ход конфликта и одержать победу на поле боя. Так пишет аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Шведского института международных отношений Андреас Умланд в статье для Politico.
«Действительно, масштабы этих санкций были беспрецедентными и имели последствия для российской экономики. Однако они лишь незначительно изменили ход войны», - пишет Умланд.
Он также отметил, что в 2022 году после того, как большая часть антироссийских санкций вступила в силу, Россия впервые обогнала Германию по объему ВВП по паритету покупательной способности.
Читайте также:
Чехия хочет заморозить новые объекты недвижимости, принадлежащие РФ
Politico назвала Эльвиру Набиуллину «главным разрушителем года»
«Известия»: Замглавы МИД Рябков не исключил вооружённого конфликта России и НАТО
Элина Позднякова