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Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что Киев может предъявить ущерб за взорванную Каховскую гидроэлектростанцию только самому себе. Об этом сообщает РИА Новости.
Кастюкевич назвал намерения Украины абсурдными, ведь именно боевики ВСУ нанесли Каховской ГЭС колоссальный ущерб. Он добавил, что безумное желание киевского режима абсолютно лишено здравого смысла.
Ранее глава «Укргидроэнерго» Игорь Сирота заявил, что Киев планирует обратиться в международный арбитражный суд, чтобы затребовать с России 2,5 миллиарда долларов за Каховскую ГЭС.
Напомним, плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня прошлого года. Глава российского государства Владимир Путин назвал произошедшее варварской атакой киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
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Ранее глава «Укргидроэнерго» Игорь Сирота заявил, что Киев планирует обратиться в международный арбитражный суд, чтобы затребовать с России 2,5 миллиарда долларов за Каховскую ГЭС.
Напомним, плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня прошлого года. Глава российского государства Владимир Путин назвал произошедшее варварской атакой киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
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Екатерина Коршунова