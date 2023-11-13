В Совфеде оценили вероятность блокировки Калининграда силами НАТО

Флот стран НАТО, за исключением США, вряд ли может представлять угрозу Балтийскому флоту, поэтому речи о блокировке Калининграда идти не может. Об этом в беседе с РИА Новости заявил сенатор от российского города Александр Шендерюк-Жидков.