В Совфеде раскрыли возможного заказчика взрыва «Северных потоков»

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic
США могут быть заказчиком взрывов российских трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров.
По его словам, американские власти понимали, что из-за российских поставок топлива европейский рынок практически закрыт. Второй «северный поток» увеличил бы зависимость от РФ, посчитали в США.
Парламентарий отметил, что Вашингтон всегда предпринимал действия, которые направлены против РФ,и добавил, что американский газ, который попытались «пропихнуть» на рынок,неспособен соревноваться с российским. Кроме того, его цена существенно выше.
Читайте также:
Патрушев раскрыл, зачем США взорвали «Северные потоки»
Украинская разведка отвергла причастность к атаке на «Северные потоки»
WSJ: США просили Киев не атаковать «Северные потоки»
Анастасия Хохлова