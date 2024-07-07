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В Совфеде раскрыли возможного заказчика взрыва «Северных потоков»

Сенатор Джабаров счел США возможным заказчиком взрыва «Северных потоков»
07 июля 2024, 12:47
Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

США могут быть заказчиком взрывов российских трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров.


По его словам, американские власти понимали, что из-за российских поставок топлива европейский рынок практически закрыт. Второй «северный поток» увеличил бы зависимость от РФ, посчитали в США.

Парламентарий отметил, что Вашингтон всегда предпринимал действия, которые направлены против РФ,и добавил, что американский газ, который попытались «пропихнуть» на рынок,неспособен соревноваться с российским. Кроме того, его цена существенно выше.


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В МИД заявили о формировании мировой повестки странами БРИКС
Посол Моргулов: страны БРИКС активно участвуют в формировании мировой повестки
07 июля 2024, 12:15

Фото: iStock/chrisman

Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что страны БРИКС участвуют в формировании мировой повестки и становятся движущей силой мировой экономики. Об этом Моргулов сообщил на полях 12-го Всемирного форума мира в Пекине, передает РИА Новости.
По словам посла, совместными усилиями удалось создать культуру диалога в БРИКС, которая основывается на уважении пути развития друг друга, а также учете интересов. Моргулов отметил, что отсутствие доминирующей силы в БРИКС помогает странам-участницам находить точки соприкосновения и решения трудных вопросов.

Он заключил, что, согласно предварительным оценкам, средние показатели экономического роста в государствах БРИКС в текущем году остаются значительно выше среднемировых.

Напомним, ​ранее сообщалось, что доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности по итогам прошлого года достигла рекордных 35,7%.

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США резко нарастили импорт беспилотников из ЕС
РИА Новости: в мае США в пять раз нарастили импорт беспилотников из Евросоюза
07 июля 2024, 11:46

Фото: istockphoto/Chesky_W

В мае текущего года США резко увеличили импорт беспилотных летательных аппаратов из Евросоюза. Об этом пишет издание РИА Новости, ссылаясь на данные американской статистической службы.
С сентября прошлого года импорт дронов был увеличен до 1,2 миллиона долларов и стал максимальным. За аналогичный период прошлого года импорт дронов из ЕС увеличился в пять раз. Примечательно, что до июня 2022 года США не закупали дроны у Евросоюза.

Прежде сообщалось, что российская система «научилась» сбивать дроны противника с помощью сетки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


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#сша
#импорт
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#нато
#переговоры
#дроны
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Во Франции начался второй тур голосования в парламентских выборах
07 июля 2024, 11:01

Фото: istock / SimonLukas

​Голосование второго тура выборов в нижнюю палату парламента стартовало во Франции, пишет ТАСС.
По результатам голосования определится, станет ли правящей партией оппозиционное объединение, возглавляемое Марин Ле Пен.

На фоне выборов в стране возможны массовые беспорядки, предупреждает французское МВД.

К возможному усугублению ситуации уже готовятся парижские магазины: в них витрины заколачивают досками и прячут под листами металла. Результаты голосования будут объявлены после закрытия избирательных участков. Предварительно, партия Марин Ле Пен стала лидером, набрав набрала 33,15% голосов.

Партия действующего президента страны Эммануэля Макрона замкнула тройку лидеров, заручившись поддержкой 20,04% избирателей.

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#мвд
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#страны
#партия
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Додик высказался о вступлении Боснии и Герцеговины в НАТО
Додик: Республика Сербская не допустит вступления Боснии и Герцеговины в НАТО
07 июля 2024, 10:47

Фото: сайт Кремля

Президент республики Сербской Милорад Додик сообщил изданию РИА Новости, что не допустит вступления Боснии и Герцеговины (БиГ) в НАТО.
Соответствующее согласие, по словам главы государства, не может быть и не будет достигнуто. Свою позицию Додик объяснил тем, что сербы не позволят себе забыть страдания невинных мирных граждан, поэтому согласие на вступление в
Североатлантический альянс Боснии и Герцеговины дано не будет.

Прежде Милорад Додик заявил, что Запад намеревался разделить Россию на пять частей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#запад
#сербия
#нато
#политика
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В Китае удивились ответу Путина на предложение Японии по Курилам
Sohu: отказ России от предложений Японии по Курилам связан с нацбезопасностью
07 июля 2024, 09:32

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Китайское издание Sohu опубликовало статью, выражающую удивление по поводу реакции президента РФ Владимира Путина на предложение Японии по Курильским островам.
Уточняется, что Япония предлагала России крупные инвестиции в обмен на теоретическую возможность получить доступ к Курильским островам, однако Путин ответил отказом. Согласно информации источника, на первый взгляд Токио предложило Москве заманчивую сделку. При этом она должна была способствовать нормализации отношений двух государств.

Однако если бы Россия согласилась на предложение Японии, то она могла бы поставить под угрозу свою национальную безопасность. Издание отметило, что события сегодняшнего дня показали дальновидность главы российского государства в вопросе Курил.

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#россия
#инвестиции
#безопасность
#япония
#путин
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«Повесил Конституцию в туалете»: экс-нардеп Рады обвинил Зеленского в намерении уволить Шмыгаля
Экс-нардеп Мосийчук считает, что Зеленский может уволить премьера Шмыгаля
07 июля 2024, 09:26

Украинский лидер Владимир Зеленский может снять с должности премьер-министра страны Дениса Шмыгаля несмотря на то, что Конституция Украины запрещает это делать во время действующего в стране военного положения. Таким предположением поделился бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* на своей странице в социальной сети.
Мосийчук* уверен, что президент Украины пренебрежет основным законом государства и уволит премьера, что фактически будет означать отставку кабинета министров.

«Президент Зеленский еще до того, как перешёл в разряд граждан, повесил Конституцию на гвоздь у себя в туалете. Он узурпировал власть, не проводит выборы», – обратил внимание бывший нардеп.

Прежде премьер-министра Украины Денис Шмыгаль заявил, что ущерб в энергетике Украины не получается устранить. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


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*Внесен в реестр террористов и экстремистов
#президент
#власть
#премьера
#ущерб
#зеленский
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Стало известно о «столкновении кланов» в Демократической партии США
FT: в Демократической партии США столкнулись «кланы» Байдена, Обамы и Клинтон
07 июля 2024, 09:02

Фото: iStock/rarrarorro

Между ведущими семьями Демократической партии США сложились сложные отношения, что может негативно повлиять на партию. Об этом сообщает издание Financial Times.
Отмечается, что речь идет о сторонниках действующего американского лидера Джо Байдена, экс-главы государства Барака Обамы и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. В материале издания сообщается о напряженных отношениях между семьей Байдена и Клинтонами.

Согласно информации источника, Байден был недоволен тем, что Обама поддержал Клинтон, а не его в выдвижении на пост президента. При этом Обама и Клинтоны находятся в конфликте с 2008 года.

Уточняется, что многие демократы надеются, что Обама «оттеснит Байдена в сторону», однако близкие к президенту и его команде источники дают противоположный прогноз.

Напомним, в Атланте прошли первые в истории Соединенных Штатов Америки теледебаты между действующим и бывшим президентами. Выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года.

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#выборы
#сша
#пост
#нато
#байден
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В Крыму обвинили НАТО в захвате исторических территорий России
Мурадов назвал политику НАТО по Украине захватом исторических территорий России
07 июля 2024, 08:43

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Политика НАТО в отношении Украины является захватом территорий, входивших ранее в историческую Россию. Об этом сообщил постоянный представитель Республики Крым при президенте России — вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, передает РИА Новости.
Мурадов отметил, что западные страны не заинтересованы в разрешении украинского противостояния, так как рассматривают территорию Украины как зону собственного геополитического и военного освоения, что необходимо для попытки нанесения РФ стратегического поражения.

По словам постпреда, только победа над киевским режимом и достижение целей спецоперации станут условиями для начала предметного разговора с Вашингтоном и Североатлантическим Альянсом.

Ранее сообщалось, что жители Вашингтона вышли на акции протеста против НАТО накануне саммита Альянса, который пройдет в американской столице с 9 по 11 июля. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#украина
#крым
#спецоперация
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Американцы вышли на протесты против НАТО
07 июля 2024, 06:40

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Жители Вашингтона вышли на акции протеста против НАТО накануне саммита Альянса, который пройдет в американской столице с 9 по 11 июля, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, протестующие собрались в большом зале пресвитерианской церкви в центре города. Они призвали сопротивляться НАТО и «остановить империализм США». Кроме того, они требуют вывода американских войск из Африки, Азии и Латинской Америки.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал поддержку Украины одной из главных тем предстоящего саммита НАТО.

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