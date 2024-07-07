В Совфеде раскрыли возможного заказчика взрыва «Северных потоков»

Украинский лидер Владимир Зеленский может снять с должности премьер-министра страны Дениса Шмыгаля несмотря на то, что Конституция Украины запрещает это делать во время действующего в стране военного положения. Таким предположением поделился бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* на своей странице в социальной сети.