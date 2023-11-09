В США назвали способ примирения Израиля и Палестины

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Израилю и Палестине необходимо новое руководство, чтобы получить шанс на мирное решение конфликта. Так считает бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в рамках экономического форума в Сингапуре.
По ее словам, необходимо создать условия, которые смогут оживить мирный процесс.
Ранее член палаты представителей конгресса США Хоакин Кастро заявил, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху может оказаться не в состоянии соблюдать требования гуманитарного права при нанесении ударов по Газе. По оценкам Кастро, Израиль сбросил на сектор Газа около 20 тысяч снарядов, и это повлекло за собой жертвы среди мирного населения Газы.
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«Я думаю, что необходимо новое руководство над израильтянами и палестинцами, чтобы получать какой-то шанс на какое-то мирное соглашение, особенно относительно решения двух государств», - считает Клинтон.
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Элина Позднякова