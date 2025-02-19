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Киевский режим в попытке заинтересовать США сам создал «шумиху» вокруг своего «значительно расхваленного» потенциала в сфере редкоземельных металлов и просчитался. Об этом пишет колумнист агентства Bloomberg Хавьер Блас.
По его мнению, украинцы потеряли контроль над повествованием. Блас отметил, что на Украине нет значительных месторождений редкоземельных элементов, кроме небольших скандиевых рудников.
Журналист подчеркнул, что американская геологическая служба также не указывает Украину как обладательницу крупных запасов редкоземельных элементов. Даже если у Киева имелись крупные месторождения, они не были бы такими ценными в геоэкономическом плане, заключил колумнист.
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Журналист подчеркнул, что американская геологическая служба также не указывает Украину как обладательницу крупных запасов редкоземельных элементов. Даже если у Киева имелись крупные месторождения, они не были бы такими ценными в геоэкономическом плане, заключил колумнист.
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Екатерина Коршунова