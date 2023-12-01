В США усомнились в проведении высадки на Луну в срок

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По информации Главного контрольного управления США, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) вероятно не сможет провести высадку астронавтов на поверхность Луны к концу 2025 года, передает ТАСС.
В итоге, Счетная палата пришла к выводу, что выполнение миссии по высадке на Луну в 2025 году, как это планировалось, становится маловероятным.
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