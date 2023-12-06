В США заметили изменения в поведении Зеленского

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий
Президент Украины Владимир Зеленский потерял уверенность в конфликте с Россией из-за провалов Вооружённых сил Украины и огромных потерь. Об этом заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.
«Вы можете видеть в его взгляде, в нем нет уверенности. Нет даже веры в то, что он говорит своим солдатам», – обратил внимание Дэвис.По словам экс-подполковника, печальная ситуация для ВСУ из-за неудач на поле боя и большого количества погибших сильно повлияла на украинского лидера, а лучше она не станет, так как РФ продолжает улучшать свой военный потенциал и увеличивать свою мощь.
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