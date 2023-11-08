В США заявили, что не допустят победы ХАМАС в секторе Газа

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США не допустят победы палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, поскольку это грозит повторной эскалацией конфликта. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью японскому телеканалу NHK.
Во время своего визита в Японию Блинкен сообщил, что США не могут допустить повторения тех событий, которые произошли 7 октября (эскалация конфликта между Израилем и Палестиной). Таким образом, ни в коем случае, нельзя допустить победы ХАМАС в конфликте.
Также Блинкен отметил, что США не намерены допустить и повторной оккупации израильской стороной сектора Газа.
По его словам, палестинцы должны жить на территории сектора Газа. Но на правительственном уровне должно быть создано управление, которое объединит Западный берег реки Иордан и Газу. А также, должно быть организовано отдельное палестинское государство.
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Также Блинкен отметил, что США не намерены допустить и повторной оккупации израильской стороной сектора Газа.
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Анастасия Чинкова