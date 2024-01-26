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В США заявили о «повисшей на волоске» помощи США Украине из-за Трампа

FT: победа Трампа на праймериз отдалила выделение новой военной помощи Киеву
26 января 2024, 20:24
Фото: istock / Andrii Atanov

Фото: istock / Andrii Atanov

Американская помощь Украине «повисла на волоске» из-за бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета Financial Times (FT).
Как считает агентство, Трамп хочет сделать вопрос миграции одним из главных сюжетов в предвыборной кампании. Победа Трампа на праймериз в Нью-Гемпшире и кокусе в Аризоне только укрепляет влияние на повестку Республиканской партии и закрепляет его шансы на избрание. По этой причине республиканцы не хотят принимать законопроект о выделении помощи Киеву, желая решить миграционный вопрос.

«Вряд ли в ближайшее время будет предоставлена дополнительная помощь, учитывая хаос в Республиканской партии», — цитирует FT слова экс=помощника лидера демократического большинства в Сенате США Джима Мэнли.

Ранее Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик предостерёг президента США Джо Байдена от необдуманных действий. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#помощь
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#трамп
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ЦИК завершил проверку подписных листов, представленных штабом кандидата Путина
26 января 2024, 20:31

Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

Центральная избирательная комиссия завершила проверку подписных листов, которые были представлены штабом кандидата в президенты Владимира Путина. Об этом РИА Новости сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
По словам Булаева, были проверены шестьдесят тысяч подписей. Он отметил, что в некоторых единичных записях имеются несущественные ошибки.

В понедельник, 22 января, штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина сдал в Центризбирком подписи в его поддержку для регистрации на предстоящих выборах. Количество подписей в поддержку российского лидера достигло 315 тысяч.

Напомним, выборы президента России впервые будут трёхдневными – они состоятся с 15 по 17 марта. На данный момент число кандидатов достигает 11.

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#выборы
#цик
#рф
#владимир путин
#россияне
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Политолог Бернардини выразил уверенность в увольнении Зеленского Западом
26 января 2024, 19:31

Фото: Сайт Кремля

Политолог, член Экспертного совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Марк Бернардини высказал мнение о том, что нынешнего президента Украины Владимира Зеленского уволят за непослушание его западные кураторы.
«Про то, как бывший комик неоднократно ослушивался своих хозяев, все мы говорили много раз. Единственное, что это нам подтверждает, так это то, что несостоявшийся политик не усвоил известную народную русскую мудрость: «кто платит, тот и заказывает музыку», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Бернардини.

Он отметил, что Запад рано или поздно заменит Зеленского на более сговорчивого президента Украины.

Также специалист высказал уверенность в том, что победа России уже близка, а нынешний украинский режим будет свергнут.

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#режим
#запад
#украина
#политика
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Путин назвал геноцидом истребление русских на исторических территориях России
26 января 2024, 19:12

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что события, происходящие на Донбассе, являются геноцидом. Об этом Путин сообщил на встрече со студентами-участниками специальной военной операции, трансляция мероприятия доступна в официальном телеграм-канале Кремля.
Глава государства отметил, что на российских исторических территориях русских объявили нетитульной нацией, что еще раз подтверждает геноцид людей. Рассказывая об этом, российский лидер сказал, что сдерживается, чтобы не употреблять ненормативную лексику. Путин подчеркнул, что долгие годы РФ пыталась выстроить отношения с Украиной, однако Киев отказывался от мирных переговоров.

Ранее президент сообщил, что националисты были фактическими хозяева Украины после распада СССР. Примечательно, что сегодня архив США рассекретил меморандум, который гласит, что первый президент Украины Леонид Кравчук в 1994 году заверял американского коллегу Билла Клинтона, что националистов в стране не так уж и много, однако они готовы на немыслимые поступки.

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#президент
#ссср
#отношения
#путин
#киев
#рф
#украина
#донбасс
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Путин: фактическими хозяевами Украины после распада СССР были националисты
26 января 2024, 18:54

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что националисты были фактическим хозяином Украины после распада СССР. Об этом Путин сообщил на встрече со студентами-участниками специальной военной операции, трансляция мероприятия доступна в официальном телеграм-канале Кремля.
По словам главы государства, представители националистической платформы быстро всё подчиняли собственной воле, так как они агрессивные и активные. Путин отметил, что РФ пыталась выстроить отношения с Украиной на протяжении многих десятилетий.

Ранее сообщалось, что первый президент Украины Леонид Кравчук в 1994 году заверял американского коллегу Билла Клинтона, что националистов в стране не так уж и много, однако они готовы на немыслимые поступки.

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что российскому лидеру Владимиру Путину не поступало обращений с просьбой признать киевский режим террористическим. При этом представитель Кремля отметил, что киевский режим продолжает показывать звериное лицо.

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#президент
#архив
#отношения
#режим
#путин
#атака
#рф
#украина
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Более 15 тыс подмосковных информаторов о президентских выборах прошли первый этап обучения
26 января 2024, 18:49

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома

В Московской области более 15 тыс информаторов о предстоящих выборах президента России прошли первый этап обучения. Об этом сообщается в телеграм-канале Мособлизбиркома.
«Члены участковых избирательных комиссий прослушали вводные лекции, изучили методические материалы, прошли тестирование на федеральной платформе и разобрались с нюансами работы с мобильным приложением. Далее информаторов ждёт завершающая стадия обучения. Им расскажут, с какими информационными материалами они будут обходить квартиры подмосковных избирателей», – говорится в сообщении.
До начала адресного информирования избирателей осталось меньше месяца – оно стартует с 17 февраля и завершится 7 марта. Жителям Московской области расскажут о сроках, формах и времени голосования на выборах президента, о зарегистрированных кандидатах и об адресах избирательных участков.

Для удобства избирателей выборы президента России в этом году впервые будут трёхдневными. Они будут проводиться 15, 16 и 17 марта.

Проголосовать можно будет несколькими способами.

НА СВОЁМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Найти свой участок можно по ссылке. Время голосования – с 8.00 до 20.00. Процедура представляет собой заполнение бумажного бюллетеня.

ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ

Для этого нужно не позднее 11 марта подать заявление о включении в список избирателей. С 29 января это можно сделать на Едином портале государственных и муниципальных услуг, в МФЦ или в территориальной избирательной комиссии, а с 6 марта – в участковой избирательной комиссии.

ПО ИНТЕРНЕТУ

Для этого необходимо подать заявления об участии в дистанционном электронном голосовании на Едином портале государственных и муниципальных услуг не позднее 11 марта.

ДОМА

Если избиратель по уважительной причине не можете лично прийти в помещение для голосования, то в период с 7 по 17 марта (до 14:00) ему нужно устно или письменно уведомить об этом свою участковую избирательную комиссию. В один из этих дней нужно ждать визита членов участковой избирательной комиссии.

Если же избиратель проживает на удалённой территории, где нет избирательного участка, то, вероятнее всего, где-то поблизости будет организован пункт выездного голосования. Перечень таких мест появится на сайте Избирательной комиссии Московской области с 9 марта 2024 года.

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#мособлизбирком
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#голосование
#президент
#россия
#московская область
#подмосковье
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Путин: Украина не оставила РФ шансов, создав антироссийский анклав
26 января 2024, 18:30

Фото: Сайт Кремля

Киев начал создавать антироссийский анклав на территории Украины и просто не оставил Москве шансов, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи со студентами-участниками СВО.
«И в то же время активно продолжали работу над созданием антироссийской платформы на территории, которая называется сегодня Украина. Просто анклав такой начали создавать», — напомнил ​глава РФ.

Владимир Путин также подчеркнул, что Запад неоднократно обманывал Россию, обещая не расширять границы Североатлантического альянса.

К тому же, отметил российский лидер, войну на Донбассе начала Украина ещё в 2014 году. У РФ не осталось никаких шансов, кроме как приступить к началу специальной военной операции.

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#владимир путин
#россия
#украина
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Политолог Маркелов: Ельцин пытался доказать Западу свою лояльность
26 января 2024, 18:24

Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской

Политолог Сергей Маркелов прокомментировал информацию о рассекреченной стенограмме переговоров бывшего президента России Бориса Ельцина и его коллеги из США Билла Клинтона о присоединении России к НАТО.
Он высказал предположение, что Ельцин хотел таким образом доказать Западу свою лояльность для установления дружественных отношений со странами мира.

«Ельцин и его команда пытались различными дипломатическими, переговорными и политическими усилиями доказать свою лояльность, чтобы стать членами НАТО. К тому же это доказывало бы антивоенные намерения России. Ведь член альянса не станет воевать с другим членом альянса, так как все ключевые игроки мировой геополитики являлись бы членами одной организации», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.

Политический обозреватель Андрей Перла также допустил, что Ельцин мог предпринимать шаги по сближению с Западом для осуществления безопасности страны.

«Был ли Ельцин предателем, я не знаю. Может быть, и не был. Возможно, он был такой же жертвой западной пропаганды, как большинство населения того времени. А может быть, он считал, что совершает невероятно хитрый ход, обеспечивает безопасность, потому что если мы в одном военном блоке, значит, не враждуем, значит, НАТО не заинтересовано в дальнейшем развале России», — приводит «Царьград» слова Перлы.

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#нато
#рф
#политика
#президент
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Полянский: Кислица не участвовал в заседании СБ по Ил-76, чтобы не потерять лицо
26 января 2024, 18:20

Фото: iStock/Askolds

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица не принимал участие в заседании Совета безопасности всемирной организации по инциденту со сбитым Ил-76. Об этом дипломат написал в своем телеграм-канале.
По мнению Полянского, украинский представитель не пришел на заседание чтобы «не потерять лицо». Дипломат подчеркнул, что Кислицу заметили в кулуарах ООН, в тот момент, когда он беседовал с западными представителями. Полянский заключил, что украинский представитель не смог «держать в Совбезе ответ за действия своего главаря».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает зарубежные страны, которые, поставляя Киеву оружие, сделали возможной атаку на военный самолет Ил-76.

Напомним, 24 января ВСУ сбили военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью. На борту судна находилось 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту, в том числе 6 членов экипажа и 3 сопровождающих погибли – всего 74 человека. Украинские издания начали писать, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили информацию с сайтов.

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#самолет
#оружие
#мид
#заседание
#мария захарова
#оон
#дипломат
#полянский
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В Китае объяснили, зачем НАТО проводит военные учения у российских границ
GT: НАТО проводит масштабные учения из-за провалов ВСУ на СВО
26 января 2024, 17:14

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Страны НАТО проводят крупнейшие за последнее десятилетие учение из-за сокрушительных провалов ВСУ на полях СВО, об этом пишет Global Times.
«Учения проходят в критический момент, когда российско-украинский конфликт переходит в третий год, а в США предстоят выборы. Поскольку украинские войска терпят неудачу за неудачей на поле боя, альянс как инициатор кризиса, решил оказать военное давление на Россию», — пишет автор статьи.

При этом, как заявил старший научный сотрудник Школы глобальных и региональных исследований при Китайском университете Ренмин Ван Сяньчжу, такими действиями страны Североатлантического альянса только сильнее раскалят и без того напряжённую обстановку в европейском регионе. Он также подчеркнул, что в то время, как большинство стран выступают за мирное разрешение российско-украинского конфликта, НАТО инициировала масштабные учения, чтобы возвести градус напряжения до его предела.

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#нато
#китай
#россия
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