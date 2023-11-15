Экономист из США и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс высказал мнение, что бездумная политика Соединенных Штатов привела к военной катастрофе на Украине.
Сакс подчеркнул, что на данный момент Украина сталкивается с критической ситуацией, что вызывает отчаяние у президента Владимира Зеленского. Профессор добавил, что Россия имеет превосходство в воздухе, ракетах и на земле, в то время как у США нет четкого подхода к завершению конфликта.
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