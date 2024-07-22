В Турции рассказали о коварном плане США против России

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США намерены открыть южный фронт против РФ через Армению. Об этом пишет журналист турецкой газеты Cumhuriyet.
Отмечается, что Вашингтон множество раз пытался открыть южный фронт у границ России, воспользовавшись ситуацией в Грузии, однако ему никак не удавалось сделать это. Согласно информации источника, в настоящее время Соединенные Штаты с этой же целью заинтересованы в сближении с Арменией.
Об этом свидетельствует приглашение министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна на мероприятия саммита Североатлантического альянса. После чего встал вопрос о том, чтобы американская армия имела своего представителя в министерстве обороны Армении. Заместитель госсекретаря США Узра Зейя подтвердила данную информацию.
По словам журналиста, подобным ходом Вашингтон хочет достичь двойной цели: открыть южный фронт против РФ и вклиниться в «астанинский треугольник» (Турция – РФ – Иран).
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Об этом свидетельствует приглашение министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна на мероприятия саммита Североатлантического альянса. После чего встал вопрос о том, чтобы американская армия имела своего представителя в министерстве обороны Армении. Заместитель госсекретаря США Узра Зейя подтвердила данную информацию.
По словам журналиста, подобным ходом Вашингтон хочет достичь двойной цели: открыть южный фронт против РФ и вклиниться в «астанинский треугольник» (Турция – РФ – Иран).
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Екатерина Коршунова