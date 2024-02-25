Жену украинского дипломата задержали в Венгрии из-за контрабанды сигарет

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Венгерские таможенники задержали на границе с Украиной жену украинского дипломата за попытку контрабанды сигарет. Об этом сообщило венгерское Национальное налоговое и таможенное управление в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена).
Потенциальный ущерб госбюджету Венгрии оценили более чем в €643 тыс.
Водителя в итоге арестовали, ему грозит до 8 лет лишения свободы, пассажирку же отпустили.
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