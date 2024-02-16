Вашингтон контактирует с Москвой по информации об угрозе нацбезопасности

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Соединенные Штаты обсуждают с Российской Федерацией новые «угрозы национальной безопасности» для США, предположительно связанные с размещением Россией противоспутникового оружия в космосе. Заявление на эту тему сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
«Мы находимся в процессе консультирования с нашими союзниками и партнерами. Мы находимся в процессе взаимодействия с Россией по этому поводу»,— сказал Кибри.
Он подчеркнул, что американский лидер Джо Байден получил необходимую информацию и уже поручил провести предварительные консультации с лидерами Конгресса, находится в прямом контакте с Москвой, а также с партнерами, союзниками и другими странами.
Он подчеркнул, что американский лидер Джо Байден получил необходимую информацию и уже поручил провести предварительные консультации с лидерами Конгресса, находится в прямом контакте с Москвой, а также с партнерами, союзниками и другими странами.
Александр Климов