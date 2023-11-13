«Вернул русских с того света»: в США высоко оценили политику Путина

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Россия вернула себе статус сверхдержавы с приходом к власти действующего президента Владимира Путина. Об этом сообщил профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер в ходе выступления в Centre for Independent Studie.
Во время своего выступления он заявил, что Россию нужно считать сверхдержавой, и таковой она стала благодаря Владимиру Путину, который пришёл к власти в 2000 году и «вернул русских с того света».
Он напомнил, что 1990-е годы были напряжённым временем для страны, по прошествии которых Россия, по сути, умерла. А Путин смог вдохнуть в неё новую жизнь.
Политолог уверяет, что в мире больше нет однополярности, ей на смену пришёл многополярный мир. Поэтому теперь статус сверхдержавы по праву принадлежит США, Китаю и России.
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Он напомнил, что 1990-е годы были напряжённым временем для страны, по прошествии которых Россия, по сути, умерла. А Путин смог вдохнуть в неё новую жизнь.
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Анастасия Чинкова