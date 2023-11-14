«Выбора нет»: В Латвии пожаловались на необходимость помогать Украине

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Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш в ходе беседы с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) пожаловался на то, что приходится оказывать помощь Украине. Об этом пишет ТАСС.
Кришьянис Кариньш рассказал про саммит НАТО в Вильнюсе, который проходил в июле. По слова главы ведомства, главы стран Европы и Нато понимают, что конфликт на Укране не сокро завершится и обойдется в большую сумму для стран, которые финансово помогают Киеву.
«Мы помогали им (Украине — прим. ред.) в восстановлении, мы помогали им оружием, мы помогали им чем могли. Это гуманитарная помощь, лекарства, все, все. И нас это не радует, но мы не видим выбора», — рассказал Вовану и Лексусу министр.
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