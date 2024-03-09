Вице-канцлер ФРГ Хабек нецензурно призвал политиков решить проблемы с климатом

Фото: istockphoto/piyaset
Вице-канцлер Германии и министр экономики и проблем климата Роберт Хабек, выступая перед студентами Колумбийского университета, выразил неудовольствие тем, что нынешние политики не решают климатические и экологические проблемы. Причём сделал это в нецензурной форме.
Как сообщает издание Der Spiegel, Хабек обратился к мировым лидерам и политикам с призывом самим решать накопившиеся климатические проблемы, а не перекладывать их на плечи будущих поколений.
Вице-канцлер отметил, что политики должны чётко осознавать существующую реальность, чтобы избежать ошибок прошлого. В своей речи он затронул насущные климатические проблемы, подвергнув резкой критике действия Вашингтона в этой сфере, отметив, что Штаты отнюдь не находятся на пути к климатической нейтральности.
Читайте также:
Глобальное потепление усиливает разрушительные порывы ветра
Учёные назвали срок, когда глобальное потепление выйдет из-под контроля
Exxon: Мировому сообществу не удастся сдержать глобальное потепление к 2050 году
«Решите уже эти [чёртовы] проблемы, которые у нас сейчас есть. Не надо оставлять их будущим поколениям. Они нам не скажут за это спасибо!» — эмоционально заявил Хабек.
Читайте также:
Глобальное потепление усиливает разрушительные порывы ветра
Учёные назвали срок, когда глобальное потепление выйдет из-под контроля
Exxon: Мировому сообществу не удастся сдержать глобальное потепление к 2050 году
Александр Бойцов